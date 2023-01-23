'Есть дефицит': в ГУР рассказали, сколько высокоточных ракет осталось в России

В России наблюдается дефицит высокоточных ракет, которыми оккупанты обстреливают территорию Украины. В настоящее время в войсках страны-агрессорки осталось до 20% от довоенных запасов.

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Это примерно 550 единиц ракет. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщил в интервью "Delfi".

"У них есть Искандеры, есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам, в России осталось чуть больше 20% от довоенных запасов и то, что было произведено во время войны. Это примерно 550 единиц", – сказал он.

Скибицкий уточнил, что такого количества ракет хватит на 2-3 массированных удара, если каждый раз оккупанты будут выпускать более 80 ракет.

В связи с дефицитом оккупанты начали комбинировать их с дронами-камикадзе, как иранского производства, так и свои. Кроме того, Россия перерабатывает ракеты С-300 и С-400 для запуска "земля-земля".

"Это не точное оружие, но разрушительное", – добавил представитель ГУР МО.

Напомним, украинское ПВО не будет иметь столько систем западного образца, чтобы сбивать российские ракеты С-300 в воздухе. Поэтому их, а также новые ракеты С-400, которыми враг наносит удары по Украине, нужно уничтожать на позициях, с которых они совершают пуски.

В то же время, у государства-террориста России могут быть еще сотни ракет Х-22, которые не могут сбивать Вооруженные силы Украины. Наше государство также ранее владело боеприпасами такого типа, но передало часть из них России как оплату долгов за газ, а остальное утилизировало, порезав на металлолом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация готовится к новой ракетной атаке на Украину. Об этом свидетельствует значительная активизация русских войск в использовании разведывательных дронов.