''Есть 2 месяца, чтобы спасти ногу'': украинцев призвали помочь с лечением борющегося с раком Дмитрия

У Дмитрия Демина сейчас две войны. Одна – наша общая и до одного дня он делал, что мог, как и мы все, поддерживал нашу страну, наших защитников. Дмитрий борется с раком. Остеосаркома левого бедра. Это очень тяжелое заболевание и лечение очень долгое, отмечают в благотворительном фонде "Педиатры против рака". Но есть все шансы на полное выздоровление – главное пройти сверхсложное лечение.

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"О таких юноше говорят - будущее страны. Интересовался кораблестроением, сам сделал корабль на дистанционном управлении, с которым участвую в соревнованиях. Он выпускник хореографического ансамбля народных танцев "Соколята". Участвовал в международных фестивалях, представляя Украину. Очень целенаправленный, активный, а также чрезвычайно воспитанный и отзывчивый", – рассказывают в фонде.

Рядом с ним его мама, ежедневно спасающая жизнь детей – она педиатр. И это не просто работа, а призвание, ведь даже в онкологическом отделении, где лечится ее сын, всех детей воспринимает как своих, помогает и беспокоится. С первых дней ее дети очень полюбили, как и Дмитрия.

"И сейчас Диме очень нужна наша поддержка. Для того, чтобы раз и навсегда избавиться от рака, кроме химиотерапии, нужно удалить опухоль. А она располагается в кости… И ее тоже нужно удалить. Тогда молодой парень останется без ноги", – рассказывают в фонде.

Но для Дмитрия выход есть. Эндопротез, заменяющий пораженную болезнью часть кости и конечность будет полностью сохранен. Дмитрий сможет ходить, бегать и как всегда помогать другим, как и к болезни. Но стоимость протеза – 570 000 грн. Эта сумма просто неподъемна для семьи Дмитрия. А времени на сбор средств очень мало. До операции осталось 2 месяца.

"Мы очень просим поддержать эту семью, которая в такое тяжелое для страны и лично для них время, делится теплом своего сердца со всеми, кто в этом нуждается. Помогите спасти ногу Дмитрию пока это возможно. У нас есть 2 месяца и я искренне верю, что у нас это удастся", – говорится в сообщении БФ "Педиатры против рака".

Благотворительный фонд несет ответственность за проверку документов тех, кто обращается к нам за помощью и напрямую общается с врачами онкобольных детей. Фонд хранит заявления и копии документов каждого подопечного. И если вам нужны справки – БФ с радостью предоставит вам копии выписок из больницы, где подтверждается диагноз ребенка (родители дали согласие на это).

Реквизиты для перечисления средств:

Счет в АО "ПриватБанк"

р/с UA213052990000026002000115673

код ЕГРПОУ 35997765

Получатель: БФ "Педиатры против рака"

Банк получателя: АО КБ "Приватбанк"

Назначение платежа: благотворительное пожертвование на Дёмина Дмитрия

Внимание! Для перечисления средств через терминалы Приватбанка и систему Приват24 используйте номер карты – 5169 3305 2066 9893 (на Демина Дмитрия )

Счет в АО "УкрСиббанк":

р/с UA603510050000026008284600700

код ЕГРПОУ 35997765

Получатель: БФ "Педиатры против рака"

Банк получателя: ПАО УкрСиббанк г.Киев

МФО 351005

Назначение платежа: благотворительное пожертвование на Дёмина Дмитрия

Реквизиты на валюту

С благодарностью и уважением, помощник президента БФ "Педиатры против рака" – Кукса Юлия

Телефон для справок: +380 73 175 38 39

(По этому номеру – Вы можете узнать ответы на все возникшие вопросы, а также получить все необходимые документы и справки относительно фонда или определенного ребенка. Всегда рады Вас слышать!)