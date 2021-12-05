Послушайте меня, россияне! Ну или как вы там себя называете? Имперцы, московиты, верные путинцы или же преданные кремлёвцы. Мне собственно всё равно. Давайте остановимся на привычном - россияне.

Вы хотя бы на секунду представляете себе уровень не любви к вам, со стороны украинцев? Нет, не ко всем "братским" соседям. Я часто вижу в Киеве, перепуганные группы российских туристов, которые словно цыплята жмутся к экскурсоводу. Наверное они уверенны, что их тут съедят специальные отряды бандеровцев? Вы приехали в Украину с миром? Не вопрос. Здесь Хрещатик, там Подол, смотрите, любуйтесь. За углом рестораны. Мусор доносите до урны. Дорогу переходите на зелёный свет. Не забывайте, что вы в гостях.

Видео дня

Но если вы вынашиваете планы, пройтись по Украине огнём и мечом, то вы в самом кошмарном сне не можете представить, что вас ждёт. Ведь уровень не любви к вам, (и это очень мягко сказано, чтобы фейсбук не обиделся), запредельный. Он же на генном уровне.

Вам вспомнят всё! Каждую каплю крови, пролитую краснопузыми бандитами Муравьева в Киеве. Вспомнят каждую слезу, после десятилетних репрессий НКВД и КГБ. Отдельно, с крайним ожесточением, вам будут вспоминать каждое зернышко отобранное у крестьян и следовательно каждую загубленную украинскую жизнь. Каждого, вы понимаете, каждого вспомнят вам из тех, кто умер от голода в Украине, в тот момент, когда коммунисты наедали себе рожи в три кубометра. И эти воспоминания вам будут возвращать по отдельному прайсу.

Вам снова вспомнят, каждую жизнь, которую ваши руки и ваше оружие, забрали с 2014 года. Да, конечно… Вы наверное разнесёте своими хваленными "Калибрами" стену Памяти возле Михайловского золотоверхого. Но ведь каждое имя, каждая фотография в сердце, в генах нации…

Вы хотите прийти в Украину с огнём и мечом? Так вы получите здесь, и огонь и меч. А так же свинец и сталь. А главное, вы получите ЯРОСТЬ накопленную веками…

Оно вам надо, такую проблему на всю голову?