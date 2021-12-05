Если россияне придут в Украину с огнем и мечом, то им вспомнят каждую каплю пролитой крови
Послушайте меня, россияне! Ну или как вы там себя называете? Имперцы, московиты, верные путинцы или же преданные кремлёвцы. Мне собственно всё равно. Давайте остановимся на привычном - россияне.
Вы хотя бы на секунду представляете себе уровень не любви к вам, со стороны украинцев? Нет, не ко всем "братским" соседям. Я часто вижу в Киеве, перепуганные группы российских туристов, которые словно цыплята жмутся к экскурсоводу. Наверное они уверенны, что их тут съедят специальные отряды бандеровцев? Вы приехали в Украину с миром? Не вопрос. Здесь Хрещатик, там Подол, смотрите, любуйтесь. За углом рестораны. Мусор доносите до урны. Дорогу переходите на зелёный свет. Не забывайте, что вы в гостях.
Но если вы вынашиваете планы, пройтись по Украине огнём и мечом, то вы в самом кошмарном сне не можете представить, что вас ждёт. Ведь уровень не любви к вам, (и это очень мягко сказано, чтобы фейсбук не обиделся), запредельный. Он же на генном уровне.
Вам вспомнят всё! Каждую каплю крови, пролитую краснопузыми бандитами Муравьева в Киеве. Вспомнят каждую слезу, после десятилетних репрессий НКВД и КГБ. Отдельно, с крайним ожесточением, вам будут вспоминать каждое зернышко отобранное у крестьян и следовательно каждую загубленную украинскую жизнь. Каждого, вы понимаете, каждого вспомнят вам из тех, кто умер от голода в Украине, в тот момент, когда коммунисты наедали себе рожи в три кубометра. И эти воспоминания вам будут возвращать по отдельному прайсу.
Вам снова вспомнят, каждую жизнь, которую ваши руки и ваше оружие, забрали с 2014 года. Да, конечно… Вы наверное разнесёте своими хваленными "Калибрами" стену Памяти возле Михайловского золотоверхого. Но ведь каждое имя, каждая фотография в сердце, в генах нации…
Вы хотите прийти в Украину с огнём и мечом? Так вы получите здесь, и огонь и меч. А так же свинец и сталь. А главное, вы получите ЯРОСТЬ накопленную веками…
Оно вам надо, такую проблему на всю голову?
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