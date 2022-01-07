В случае вооруженной агрессии России треть украинцев готовы оказать вооруженное сопротивление агрессору. Это следует из результатов опроса Киевского международного института социологии, проведенного 3-11 декабря 2021 года. Среди мужчин вооруженное сопротивление агрессору окажет 58% опрошенных, среди женщин – 12,8%.

Со времени предыдущего подобного опроса КМИС в 2015 году число украинцев, готовых оказывать вооруженное сопротивление агрессии России, выросло в относительном измерении почти на 10 процентных пунктов – с 23,8% до 33,3%, в абсолютном измерении – почти на 40%. Знакомство с суровой реальностью помогает миллионам гражданам делать правильный выбор между так называемым ненасильственным сопротивлением и силовым сопротивлением агрессии и насилию, между прогулками с белыми шариками и сниманием обуви при вставании на скамейки, с одной стороны, и использованием личного оружия, а также применением других средств невербального убеждения агрессора и насильника, с другой.

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Следует обратить внимание также на то, что за последние шесть лет число украинцев, готовых сопротивляться с оружием в руках, выросло во всех макрорегионах Украины без исключения:

Причем наиболее значительный рост числа готовых выступить с оружием в руках произошел на Юге Украины. Шесть лет назад готовность к вооруженному сопротивлению российской агрессии в этом регионе была минимальной среди макрорегионов Украины (20%). Сегодня на Юге она выросла до уровня в 29,7%, который теперь оказывается там даже немного выше, чем то, какой была шесть лет назад степень готовности к вооруженному сопротивлению на Западе Украины (29,6%) – в регионе с самым высоким значением этого показателя в 2015 г.

На самом же Западе Украины оказывать вооруженное сопротивление агрессии Кремля сегодня готовы уже почти 40% опрошенных.

Готовность оказывать вооруженное сопротивление российскому агрессору довольно сильно коррелирует с идеологическими предпочтениями украинцев (определяемыми по принадлежности граждан к президентским и партийным электоратам).

По уровню готовности оказывать вооруженное сопротивление можно выделить три группы украинских граждан:

- твердые защитники Украины – готовность выступить с оружием в руках на уровне в среднем 47,3% (электораты И.Смешко, П.Порошенко, В.Гройсмана и их партий);

- сдержанные защитники Украины – готовность выступить с оружием в руках на уровне в среднем 30,5% (электораты В.Зеленского, Д.Разумкова, Ю.Тимошенко, О.Ляшко и их партий);

- мягкие защитники Украины – готовность выступить с оружием в руках на уровне в среднем 12,5% (электораты А.Шария, Ю.Бойко, Е.Мураева и их партий).

Распределение населения Украины по этим трем группам граждан по данным другого опроса КМИС получается следующим:

- твердые защитники Украины – примерно 42% от всего населения Украины;

- сдержанные защитники Украины – примерно 40% от всего населения Украины;

- мягкие защитники Украины – примерно 18% от всего населения Украины.

Такая структура всего украинского населения в целом хорошо сочетается с результатами опроса общественного мнения социологической группой "Рейтинг" по вопросу самоидентификации жителей Украины. В августе прошлого года 75% украинцев заявили, что ощущают себя гражданами Украины, 11% – не чувствуют себя таковыми. В случае провозглашения независимости Украины сегодня 80% жителей страны поддержали бы его, а 15% – не поддержали бы.

С этими цифрами также тесно коррелирует отношение украинцев к т.н. "Минским соглашениям". По данным опроса группы "Рейтинг" в декабре 2021 г. лишь 12% жителей страны считают, что их необходимо выполнять в нынешнем виде. 54% украинцев полагают, что документ нужно пересмотреть и подготовить и подписать новый. А 21% опрошенных уверены в том, что Киеву стоит выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников. Иными словами, сегодня 75% украинских граждан выступают против исполнения т.н. "Минских соглашений" в нынешнем виде.

При этом за последние пять лет отношение к т.н. "Минским соглашениям" существенно изменилось в худшую сторону. В мае 2017 г. 16% опрошенных полагали необходимым их выполнять, 29% – что их необходимо пересмотреть, 17% – что необходимо из них выйти. Таким образом, баланс сторонников и противников выполнения Минских соглашений составлял 30 процентных пунктов в пользу их противников. К декабрю 2021 г. этот баланс более чем удвоился и достиг 63 процентных пунктов в пользу противников исполнения т.н. "Минских соглашений".

Таким образом, сегодня подавляющее большинство украинских граждан выступает против исполнения Минских соглашений в их нынешнем виде.

Если же против Украины будет начато крупномасштабное вторжение российских войск, то его встретит вооруженное сопротивление украинцев, готовность к которому за последние годы существенно возросла. Среди мужского населения страны 58% граждан готовы к вооруженному отпору агрессору, еще 17% – к участию в гражданском сопротивлении.

П.С. Вопрос и ответ из комментов:

vitsky:

// В случае вооруженной агрессии России треть украинцев готовы оказать вооруженное сопротивление агрессору.

Но ведь эту фразу можно трактовать и по-другому: две трети украинцев не готовы оказать вооружённое сопротивление России. То есть, по сути, готовы сдаться, а то и вообще — встречать с цветами.

aillarionov:

Естественно, нельзя.

1. Для того, чтобы это понять, достаточно прочитать весь текст старттопика, а также ознакомиться с оригиналом социологического исследования.

2. Кроме того, необходимо различать ответы:

- мужчин и женщин,

- мужчин призывного возраста и мужчин за его пределами,

- мужчин, готовых к вооруженному сопротивлению и готовых к иным видам гражданского сопротивления,

и т.д.

3. Наконец, следует сопоставить две главные цифры:

- удельный вес мужчин, готовых оказывать вооруженное сопротивление российской агрессии, во всей численности мужчин по данным приведенного опроса – 58% и

- удельный вес мужчин в возрасте от 15 до 54 лет в 2018 г. (то есть в более широких границах, чем границы призывного возраста) – 57,4%.

Иными словами, подавляющее большинство украинских мужчин из тех, кто "способен носить оружие" (примерно 83%), заявили о своей готовности к вооруженному сопротивлению российской агрессии. Кроме того, о готовности оказать вооруженное сопротивление агрессору, сообщили многие украинки.