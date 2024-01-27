Если потребуется: нардепка Совсун допустила мобилизацию женщин и вспомнила Конституцию

На фоне российско-украинской войны в случае критической необходимости мобилизация женщин может быть оправданным решением. В Конституции обязанность защищать страну возлагается на всех граждан, высказала мнение народная депутат от партии "Голос" Инна Совсун.

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Она дала интервью для YouTube-канала Эммы Антонюк "Це ніхто не буде дивитися". Когда ведущая спросила у политика о ее позиции по поводу женской мобилизации, нардеп сказала, что "популярного ответа" на этот вопрос нет.

"Популярный ответ, что нет, женщин нельзя мобилизовывать, и президент сказал, что не подпишет закон... У нас в Конституции отмечено, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. У нас не написано – только мужчины или только женщины", – отметила Совсун.

Для мужчин, как объяснила она, прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство – для всех граждан. Многие женщины уже борются с российской агрессией в составе Сил обороны.

"Я думаю, моя позиция такая, что если это необходимо для нужд обороны государства, если мы говорим, что "без этого мы не вытягиваем", вот никак вообще, нету картинки, где мы "вытягиваем" без женщин, то очевидно... И с точки зрения обеспечения справедливости..." – сказала нардеп.

Она подчеркнула, что это очень сложная этическая дилемма. "Поэтому я формирую свой ответ именно так: если это станет критически необходимо для обороны государства, и у нас не будет кем заменить часть людей, которые служат в армии", – заявила Совсун.

Как писал OBOZ.UA:

– Обязательная мобилизация женщин сегодня в Украине не проводится. Становиться на воинский учет обязаны только украинки, имеющие медицинско-фармацевтическое образование, но так было всегда – во все годы независимости государства.

– В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает предложенные в новом законопроекте о мобилизации нормы о мобилизации женщин.

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