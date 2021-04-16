Медики валятся с ног, а жители жалуются на 'красную' зону: как больницы Полтавщины захлебнулись от COVID-19

На Полтавщине ухудшилась ситуация с распространением коронавируса. Хоть область лишь с 15 апреля попала в красную зону, мест в больницах там уже нет. А если койки и освобождаются, то медики согласны госпитализировать только тяжелых пациентов.

COVID-19 поражает молодых и детей, а лечить пневмонию стало намного сложнее. Врачи говорят, что регион только выходит на пик заболеваемости COVID-19.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Для инфицированных коронавирусом в Полтавской области найти место в лечебном учреждении – настоящая проблема.

"Я хотела госпитализировать маму, обзвонила все больницы, куда принимают с коронавирусом. Говорят, мест нет. Приехала скорая, они час вместе с диспетчером искали, куда можно отвезти маму. В результате в областной освободилось место и отвезли туда. Сказали, что нам повезло. Во многих больницах люди уже лежат в коридорах. Медики не справляются, выяснить у врачей, что с родственником, невозможно. Они заняты, валятся с ног. Один молодой врач сказал мне, что уже две ночи не спал", – говорит OBOZREVATEL жительница Полтавы Валентина Иванченко.

Еще одна полтавчанка Татьяна рассказала, что ее родственника привезли в больницу с температурой под 40. "Но там сказали, что мест нет, возвращайтесь домой. Приедете, когда сатурация будет ниже 80% или когда он не сможет ходить. Врач скорой даже возмутился. Но мест нет, и нас покатали еще в две, пока не договорились отвезти в районную больницу неподалеку. Это просто ужас!" – возмущается женщина.

В Полтавской городской больнице №3 в пятницу, 16 апреля, к обеду больных с коронавирусом уже не принимали. "С утра места еще были, но сейчас уже заполнились. Будут ли завтра? Ну, если кто-то умрет, то койка освободится. Обращайтесь в скорую, там они в режиме онлайн смотрят, где есть места с кислородной точкой, туда и везут", – ответили OBOZREVATEL в приемном покое этого медучреждения, когда мы позвонили под видом родственника больного, которого нужно госпитализировать.

Примерно такая же ситуация и в городской больнице №5. Там нам сказали, что все решает только начмед. "Семейный доктор позвонит и спросит, есть ли на данный момент свободные места. Если есть, то вас примут. Или звоните в скорую, они уже будут искать, где и что свободно", – пояснили в приемном отделении.

Врачи отмечают, что болезнь теперь протекает у пациентов гораздо тяжелее. Также многие из них опаздывают с обращением, предпочитая лечиться дома.

"Пока места есть и мы берем пациентов, но, конечно, в приоритете тяжелые больные. В отличие от осени, сейчас болезнь протекает намного тяжелее. И клиника изменилась. Если в прошлую волну болезнь начиналась с сухого кашля, температуры, то сейчас это насморк, кашель, болит горло. Многие это путают с симптомами ОРЗ, лечат дома. А заболевание очень быстро переходит в пневмонию. Причем тяжелую пневмонию, которая сложно поддается лечению", – говорит заместитель главного врача Пырятинской больницы Наталья Горбатко.

Также медик отмечает, что болеют молодые люди и дети. "Скорее всего, вирус мутирует. Мы ожидали, что вторая волна будет тяжелее, так оно и есть", – говорит Горбатко.

В Миргородской центральной районной больнице нам рассказали, что сейчас поступает очень много тяжелых пациентов, их почти половина от общего числа госпитализированных. "Находятся на кислороде, а реанимация занята на 100%. Люди поступают уже с осложненными пневмониями. Медиков пока у нас достаточно, мы справляемся. В основном это переквалифицировавшиеся врачи", – говорят сотрудники учреждения.

По данным сайта СНБО, сейчас в Полтавской области занято около 90% коек, отведенных под лечение пациентов с коронавирусом. Например, в Полтавской городской больнице №3 в реанимации заняты 100% коек, в больнице №5 – 87%, в областной инфекционной – 57%.

Полтавская областная лаборатория уже не справляется с наплывом работы и даже временно прекратила делать ПЦР-тесты на платной основе.

Из-за ограничений "красной" зоны в Полтавской области ввели пропуска на пользование общественным транспортом, а сами маршрутки и автобусы курсируют теперь с перерывами: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00.

Такие новшества возмутили многих местных жителей. Дело в том, что младшая школа и садики на Полтавщине продолжают работать. И хоть детям позволили ездить по ученическим билетам, некоторые родители начали негодовать, мол, как им добираться домой после занятий? Также они задались вопросом, как быть бабушкам или мамам, которые забирают детей со школ или отводят и забирают из садиков?

Власть реагирует на настроения в обществе и делает соответствующие заявления. Так, мэр Кременуга Виталий Малецкий выразил мнение, что такой карантин якобы сорвет работу на промышленных предприятиях, где люди работают в две-три смены. А глава Полтавы Александр Мамай еще неделю назад требовал разрешить торговлю на промтоварных рынках по пятницам и выходным.

С 15 апреля на Полтавщине действуют следующие ограничения: