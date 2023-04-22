Если есть разрешение на проживание в ЕС: при каком условии мужчины могут уехать из Украины и что нужно знать

Во время военного положения и всеобщей мобилизации почти все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать территорию страны. Однако законодательство позволяет пересекать границу некоторым категориям граждан.

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К таким относятся, в частности, украинцы призывного возраста, которые имеют вид на жительство в другой стране. Об этом заявил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявий і Партнери" Никита Муренко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, правила пересечения государственной границы украинцами утверждены постановлением Кабинета Министров от 27 января 1995 года №57. Примечательно, что этот документ не предусматривает никаких исключений по пересечению границы для граждан, имеющих вид на жительство в другой стране. Однако определенные условия все же позволяют таким категория лиц беспрепятственно покидать пределы Украины.

Юрист объяснил, что мужчины с видом на жительство в другой стране могут уехать из Украины, если они не являются военнообязанными. Такие категории лиц могут на законных основаниях выехать из страны при наличии соответствующих отметок в паспортном документе.

Для тех, кто выезжает из страны впервые, необходимо иметь в паспорте штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства. Он должен содержать название страны и дату.

Выезд мужчин, которые постоянно проживают за границей, утверждается штампом о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины. Также процедура подтверждается справкой о пребывании на консульском учете, которая формируется с использованием средств ведомственной информационной системы Министерства иностранных дел Украины.

В то же время правозащитник отмечает, что перед пересечением границы нужно согласовать выезд с Государственной миграционной службой, а также территориальным центром комплектования и социальной поддержки. В частности, мужчина, который официально изменил место постоянного проживания и не состоит на учете ни в одном ТЦК и СП, может законно выехать из страны во время военного положения и всеобщей мобилизации.

При этом если проживающий постоянно за границей мужчина официально не оформил свое выбытие из страны и не снялся с учета ТЦК и СП, он не имеет права покидать страну.

Напомним, во время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам запрещается выезд за границу, однако в этих нормах есть некоторые исключения. Например, позволяют выезжать тем, кто имеет троих детей, или едет в командировку на культурные мероприятия, а также водителям, которые везут важный для Украины гуманитарный груз.

Ранее сообщалост, что в Украине до 19 мая действует военное положение и всеобщая мобилизация. С полной уверенностью можно сказать, что народные депутаты в очередной раз пролонгируют их действие. По предварительным данным, военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, член Комитета ВРУ по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Федор Вениславский сказал, что в будущем повестки в Украине могут выдавать через приложение Дія.

На эти слова отреагировал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он заявил, что инициативы по выдаче повесток в Дії нет даже в планах.

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