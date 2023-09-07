'Если бы не такие бл*ди, как ты, здесь давно была бы Россия': в Днепре капитан полиции набросился на волонтерку. Фото

В Днепре разгорелся новый скандал с участием полицейского. Капитан полиции Коробков Андрей Николаевич набросился на волонтерку, которая не захотела давать ему взятку вместо штрафа за нарушение Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Видео дня

Об этом волонтерка Ксения Быкова, которая помогает нашим военным еще со времен АТО, рассказала в Facebook. Инцидент произошел на днях на блокпосту на выезде из Днепра.

"Мы были у наших, смеялись, хотя гупало норм. Гупало поближе, мы больше смеялись. Мы прошли спокойно, где-то с юмором, все проверки и уже ехали домой. На выезде из Днепра, на никому не понятном блок-посту, нас почему-то остановили. Каюсь – у меня действительно нет ни техосмотра, ни страховки. Да еще и пару царапин и стекло немного того, потому что не цветы по свадьбе развозим и не мороженое детям", – отметила женщина.

На блокпосту у нее и других находившихся в авто волонтеров начал проверять документы капитан полиции. Говорил он при этом на русском языке и всячески пытался убедить Быкову "договориться", особенно когда увидел в паспортах водителя и пассажиров свидетельства о том, что они волонтеры. Однако женщина отказалась, а также сделала правоохранителю замечание по поводу языка общения.

"Я выбрала штраф. Здесь все честно, виновата – заплати государству. Я сделала замечание относительно языка госслужащего. И тут Фее обрезали крылья – "Если бы не такие бл*ди, как ты, здесь давно была бы россия...", – рассказала волонтер о поведении представителя полиции.

Она добавила, что правоохранитель даже не открыл багажник ее авто для проверки на наличие там запрещенных предметов.

"А ну как я провезла 118 пулеметов с патронами и 987 гранат, и 34 танка в багажнике. Но полицая НЕ интересовало, ЧТО я везу. Его интересовала моя смерть, потому что тогда придет россия. И деньги", – добавила Быкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогерша-миллионница Татьяна Коряк (Корячка), оскандалившаяся циничным заявлением об украинских военных, попала в новый скандал. В этот раз она обидела вдову Героя Украины, подполковника Олега Адамовского Анну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!