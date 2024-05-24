'Если бы любовь была фотографией': Филатов показал семью Героя из Днепра, которая тронула всю Украину

Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал щемящее фото пары молодых людей на улице города. На фотографии изображена молодая пара – парень с протезом ноги и девушка с собачкой – они гуляли, держась за руки.

Снимок авторства журналистки из Днепра Дарьи Сухонис Филатов перепостил в своем Telegram. Городской голова согласился с ее сообщением: "Если бы любовь была фотографией. Мир, наверное, никогда не поймет реалии Украины сегодня. Кто бы вы ни были – безграничного счастья вашей семье".

Уже на следующий день "сила соцсетей" помогла Филатову разыскать поразившую его пару. Он пришел в гости к молодым людям.

"Это – Настя, Демьян и их милый шестилетний шпиц Каспик. Я не буду рассказывать здесь историю этих людей. Вам достаточно знать, что это просто достойный пример человеческих отношений. Она – умница и красавица. Он – Герой, которому есть на кого положиться в жизни", – рассказал мэр.

Он отметил, что все должны понять, что Украине необходимо сегодня строить новое общество, которое с пониманием будет относиться к людям с ампутациями.

"В котором никто не отводит взгляда и наоборот – не пялится. Где не лезут друг к другу с бестактными вопросами и не навязывают свои соболезнования (какими бы искренними они ни были). Это же не сложно, правда?" – заметил Филатов.

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