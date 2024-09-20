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eSIM онлайн теперь можно заказать онлайн: "Киевстар" открыл возможность для корпоративных клиентов
С сентября новые бизнес-клиенты компании Киевстар могут заказывать eSIM на сайте оператора в разделе Бизнес-тарифы. Для этого нужно:
- Выбрать желаемый тариф и нажать "Подключить";
- Указать нужное количество номеров и формат карты – eSIM;
- Указать контактные данные компании и email, куда будут поступать счета;
- Подписать документы электронной подписью, принадлежащей директору компании.
После успешного подписания QR-кода для активации eSIM и подписанный документ отправляется на указанный адрес электронной почты.
Бизнес-клиенты, уже пользующиеся услугами оператора, могут заказать новую eSIM или заменить имеющуюся на вебплатформе управление услугами для бизнес-клиентов "Мой Киевстар".