Еще 440 украинских детей с прифронтовых территорий уехали на оздоровление в Венгрию

С первых дней полномасштабной войны благодаря тесным связям с партнерами в странах ЕС и поддержке первой леди Елены Зеленской, Закарпатье отправляет школьников из прифронтовых регионов на отдых и оздоровление за границу.

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"Сегодня в городе Мукачево встречали еще 440 детей из приближенных к фронту регионов: Херсон, Днепр, Запорожье, Одесса. Точка отдыха – озеро Балатон в Венгрии", – написала Юлия Гришина в своем Facebook.

С Закарпатья дети сразу выехали в Венгрию на летний отдых, где иностранные партнеры уже ждут их и подготовили необходимые условия и программу пребывания.

"Мы продолжаем эту работу и будем в дальнейшем эффективно ее проводить. Около 3000 детей за лето! Спасибо главе государства, нашим партнерам за поддержку в сложное время, педагогам – за организацию и родителям – за доверие. Уверен, эти путешествия пойдут на пользу нашим детям", – сообщает глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

Губернатор Закарпатья поблагодарил заместителя Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, Парламентского государственного секретаря Левента Модера за поддержку в сложное время.

"Тысячи счастливых детских лиц, радость, которую не скрыть, незабываемые эмоции и приятные воспоминания для маленьких и юных украинцев из прифронтовых регионов на всю жизнь – именно это наша миссия, которую мы вместе повседневно реализуем", – говорится в сообщении.