Александрин: коронавирус становится непредсказуемым, через две недели в больницах не останется коек

Вопрос вакцинации в Украине следует взять под контроль Совету национальной безопасности и обороны, ведь ее медленные темпы несут угрозу для государства, в том числе и экономическую. К тому же в стране продолжает увеличиваться суточное количество госпитализаций. Любая вакцина, которая одобрена ВОЗ, в том числе и CoviShield, будет доказывать свою эффективность.

Новая британская мутация коронавируса не будет последней. Вероятнее всего, на протяжении ближайших лет прививки от COVID-19 придется делать ежегодно. Без массовой иммунизации украинцам будет крайне тяжело вернуться к привычным условиям жизни.

Такие мнения в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

– Что вы можете сказать по поводу новой вакцины NovaVax? В июле Украина ожидает 15 миллионов доз этой вакцины.

– Я не был бы столь оптимистичен, потому что поставки вакцин идут с опозданием не только в Украину. Этот ажиотаж ощущается во всем мире. Мне кажется, получить в июле 15 миллионов доз – это пока проблематично.

– Насколько эта вакцина может в целом повлиять на эпидемиологическую ситуацию в нашей стране? Ведь она показала 96% эффективности от обычного штамма и 86% от британского.

– Конечно, значительно. Но все зависит от того, какой у нас будет процент охвата населения. Если вакцинация будет проходить такими темпами, как сейчас, то, естественно, никакой эффективности мы не увидим по заболеваемости COVID-19. Тем более по осложнениям или смертности.

А если у нас будет хороший охват, то, конечно же, мы увидим.

На сегодняшний день не следует рассуждать о качестве или эффективности вакцины, которая имеет разрешение для экстренного использования от Всемирной организации здравоохранения. Потому что любая вакцина, одобренная ВОЗ, будет эффективной.

Я хочу добавить, чтобы было понятно населению, что любая вакцина, сделанная за последний год, намного эффективнее, чем та же вакцина от гриппа. 96 или даже 74% эффективности CoviShield, которая используется в нашей стране, это значительно больше, чем эффективность вакцинации от гриппа ведущих фармацевтических компаний.

– Как думаете, спадет ли ажиотаж на вакцины через полгода? Ведь в Израиле, стране-лидере по вакцинации, уже говорят, что, скорее всего, прививки будут делать каждые полгода.

– Я думаю, что за полгода – нет, не спадет. Действительно, Израиль имеет охват вакцинопрофилактики более 60%. Это та страна, которая уже показала на практике, что вакцина работает.

Они уже регистрируют мало новых случаев COVID-19, и самое главное – у них практически не госпитализируются тяжелые случаи течения коронавируса. Поэтому эффективность вакцинации уже доказана.

Но то, что мы будем вакцинироваться пусть не раз в полгода, а раз в год – это очень вероятно. И к этому мы, наверное, все-таки придем, если мы хотим вернуться к обычной для нас жизни.

– Кстати, о процессе вакцинации. Министр здравоохранения недоволен им. По его подсчетам, чтобы при таких темпах провакцинировать все население Украины, потребуются годы, если не десятилетия. Почему у нас все происходит так медленно? Что поможет ускорить процесс?

– Проблему нужно рассматривать как на национальном уровне, так и на региональном. Если брать национальный уровень, то за вопрос организации вакцинопрофилактики у нас отвечает главный государственный санитарный врач Украины.

Я считаю, что те темпы, которыми у нас шла подготовка к вакцинальной кампании, неудовлетворительны. Более того, было очень странно слышать, что только 15 февраля у нас начали готовиться мобильные бригады для вакцинации от COVID-19.

Вопрос – а чем вы занимались в 2020 году и чем вакцинальный процесс при COVID-19 отличается от вакцинального процесса при гриппе или других вакциноуправляемых инфекциях?

Я считаю, что это должен быть один процесс, одна система. Не надо тратить деньги на отдельные кампании. Должна быть постоянная государственная работа.

А то, что такими темпами мы никак не сможем повлиять на общую заболеваемость, к сожалению, приведет к серьезнейшим экономическим последствиям, из которых мы потом, наверное, долго не выкарабкаемся.

Это уже вопрос национальной безопасности. Я думаю, что это должны рассматривать на заседании СНБО. Ответственность возлагается и на региональных руководителей, на глав обладминистраций, на областные или районные советы, и непосредственно на тех людей, которые отвечают за организацию вакцинального процесса в регионах.

– И по поводу нового британского штамма – VUI. Если предыдущий оказался более опасным, он быстрее передается, то может ли этот новый штамм быть еще опаснее?

– На сегодняшний день однозначно установлено, что британский штамм легче передается, чем SARS-CoV-2.

Мы должны понимать, что коронавирус ведет себя достаточно непредсказуемо. Но мы точно знаем, что это РНК-вирус, который способен быстро мутировать. Это факт.

Те статьи, которые уже опубликованы в научных журналах, говорят о том, что он влияет на более молодое население и имеет более тяжелые клинические формы течения. Но радует, что вакцина от коронавируса, которая используется в нашей стране, является эффективной, в том числе, и против этого штамма.

Я думаю, что это не последняя его мутация, и мы должны привыкать к мысли, что как минимум год будем вакцинироваться для того, чтобы вести нормальный образ жизни.

– Мы можем спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в Украине до конца весны? Ведь количество выявляемых случаев заражения снова стремительно растет.

– Я бы не обращал внимания на количество выявляемых COVID-19. Я бы обращал внимание на другой показатель – количество госпитализируемых случаев. Потому что за последние дни Украина, к сожалению, бьет рекорды за весь период пандемии COVID-19.

Если такие темпы будут сохраняться, то буквально через две недели у нас не останется ни одной койки для лечения тяжелых форм коронавируса.

– Не следует ли пересмотреть порядок тех, кого следует вакцинировать? Возможно, нужно вакцинировать активное население Украины, а пенсионеров мотивировать больше сидеть дома?

– Тут я согласен. Более того, я удивлен. Чиновники говорят о том, что у нас плохой охват вакцинопрофилактики, люди не желают вакцинироваться, отказываются даже некоторые медицинские работники.

Но, насколько я знаю, уже порядка 190 тысяч зарегистрированных в очереди на вакцинопрофилактику в "Дії". У меня свое предложение: так возьмите и вакцинируйте тех, кто на сегодняшний день хочет. И мы таким образом покажем приверженность части населения к вакцинации. Люди больше откроются к ней и начнут ей доверять.

Также я хочу сказать, что не вакцинацией единой. Не нужно игнорировать методы профилактических программ по инфекционной безопасности, которые внедряют во всем мире. Они действительно работают. Но, к сожалению, наша страна не сделала выводы за 2020 год и подобные программы не внедряет.