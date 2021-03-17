Александрин: коронавирус становится непредсказуемым, через две недели в больницах не останется коек

Вадим Колодийчук
Вадим Колодийчук
Общество
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Александрин: коронавирус становится непредсказуемым, через две недели в больницах не останется коек

Вопрос вакцинации в Украине следует взять под контроль Совету национальной безопасности и обороны, ведь ее медленные темпы несут угрозу для государства, в том числе и экономическую. К тому же в стране продолжает увеличиваться суточное количество госпитализаций. Любая вакцина, которая одобрена ВОЗ, в том числе и CoviShield, будет доказывать свою эффективность.

Новая британская мутация коронавируса не будет последней. Вероятнее всего, на протяжении ближайших лет прививки от COVID-19 придется делать ежегодно. Без массовой иммунизации украинцам будет крайне тяжело вернуться к привычным условиям жизни.

Такие мнения в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Что вы можете сказать по поводу новой вакцины NovaVax? В июле Украина ожидает 15 миллионов доз этой вакцины.

– Я не был бы столь оптимистичен, потому что поставки вакцин идут с опозданием не только в Украину. Этот ажиотаж ощущается во всем мире. Мне кажется, получить в июле 15 миллионов доз – это пока проблематично.

Насколько эта вакцина может в целом повлиять на эпидемиологическую ситуацию в нашей стране? Ведь она показала 96% эффективности от обычного штамма и 86% от британского.

– Конечно, значительно. Но все зависит от того, какой у нас будет процент охвата населения. Если вакцинация будет проходить такими темпами, как сейчас, то, естественно, никакой эффективности мы не увидим по заболеваемости COVID-19. Тем более по осложнениям или смертности.

А если у нас будет хороший охват, то, конечно же, мы увидим.

На сегодняшний день не следует рассуждать о качестве или эффективности вакцины, которая имеет разрешение для экстренного использования от Всемирной организации здравоохранения. Потому что любая вакцина, одобренная ВОЗ, будет эффективной.

Я хочу добавить, чтобы было понятно населению, что любая вакцина, сделанная за последний год, намного эффективнее, чем та же вакцина от гриппа. 96 или даже 74% эффективности CoviShield, которая используется в нашей стране, это значительно больше, чем эффективность вакцинации от гриппа ведущих фармацевтических компаний.

Как думаете, спадет ли ажиотаж на вакцины через полгода? Ведь в Израиле, стране-лидере по вакцинации, уже говорят, что, скорее всего, прививки будут делать каждые полгода.

– Я думаю, что за полгода – нет, не спадет. Действительно, Израиль имеет охват вакцинопрофилактики более 60%. Это та страна, которая уже показала на практике, что вакцина работает.

Они уже регистрируют мало новых случаев COVID-19, и самое главное – у них практически не госпитализируются тяжелые случаи течения коронавируса. Поэтому эффективность вакцинации уже доказана.

Но то, что мы будем вакцинироваться пусть не раз в полгода, а раз в год – это очень вероятно. И к этому мы, наверное, все-таки придем, если мы хотим вернуться к обычной для нас жизни.

Вакцина от коронавируса эффективнее вакцины от гриппа.

Кстати, о процессе вакцинации. Министр здравоохранения недоволен им. По его подсчетам, чтобы при таких темпах провакцинировать все население Украины, потребуются годы, если не десятилетия. Почему у нас все происходит так медленно? Что поможет ускорить процесс?

– Проблему нужно рассматривать как на национальном уровне, так и на региональном. Если брать национальный уровень, то за вопрос организации вакцинопрофилактики у нас отвечает главный государственный санитарный врач Украины.

Я считаю, что те темпы, которыми у нас шла подготовка к вакцинальной кампании, неудовлетворительны. Более того, было очень странно слышать, что только 15 февраля у нас начали готовиться мобильные бригады для вакцинации от COVID-19.

Вопрос – а чем вы занимались в 2020 году и чем вакцинальный процесс при COVID-19 отличается от вакцинального процесса при гриппе или других вакциноуправляемых инфекциях?

Я считаю, что это должен быть один процесс, одна система. Не надо тратить деньги на отдельные кампании. Должна быть постоянная государственная работа.

А то, что такими темпами мы никак не сможем повлиять на общую заболеваемость, к сожалению, приведет к серьезнейшим экономическим последствиям, из которых мы потом, наверное, долго не выкарабкаемся.

Это уже вопрос национальной безопасности. Я думаю, что это должны рассматривать на заседании СНБО. Ответственность возлагается и на региональных руководителей, на глав обладминистраций, на областные или районные советы, и непосредственно на тех людей, которые отвечают за организацию вакцинального процесса в регионах.

И по поводу нового британского штамма – VUI. Если предыдущий оказался более опасным, он быстрее передается, то может ли этот новый штамм быть еще опаснее?

– На сегодняшний день однозначно установлено, что британский штамм легче передается, чем SARS-CoV-2.

Мы должны понимать, что коронавирус ведет себя достаточно непредсказуемо. Но мы точно знаем, что это РНК-вирус, который способен быстро мутировать. Это факт.

Те статьи, которые уже опубликованы в научных журналах, говорят о том, что он влияет на более молодое население и имеет более тяжелые клинические формы течения. Но радует, что вакцина от коронавируса, которая используется в нашей стране, является эффективной, в том числе, и против этого штамма.

Я думаю, что это не последняя его мутация, и мы должны привыкать к мысли, что как минимум год будем вакцинироваться для того, чтобы вести нормальный образ жизни.

Мы можем спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в Украине до конца весны? Ведь количество выявляемых случаев заражения снова стремительно растет.

– Я бы не обращал внимания на количество выявляемых COVID-19. Я бы обращал внимание на другой показатель – количество госпитализируемых случаев. Потому что за последние дни Украина, к сожалению, бьет рекорды за весь период пандемии COVID-19.

Если такие темпы будут сохраняться, то буквально через две недели у нас не останется ни одной койки для лечения тяжелых форм коронавируса.

Низкие темпы вакцинации представляют угрозу.

Не следует ли пересмотреть порядок тех, кого следует вакцинировать? Возможно, нужно вакцинировать активное население Украины, а пенсионеров мотивировать больше сидеть дома?

– Тут я согласен. Более того, я удивлен. Чиновники говорят о том, что у нас плохой охват вакцинопрофилактики, люди не желают вакцинироваться, отказываются даже некоторые медицинские работники.

Но, насколько я знаю, уже порядка 190 тысяч зарегистрированных в очереди на вакцинопрофилактику в "Дії". У меня свое предложение: так возьмите и вакцинируйте тех, кто на сегодняшний день хочет. И мы таким образом покажем приверженность части населения к вакцинации. Люди больше откроются к ней и начнут ей доверять.

Также я хочу сказать, что не вакцинацией единой. Не нужно игнорировать методы профилактических программ по инфекционной безопасности, которые внедряют во всем мире. Они действительно работают. Но, к сожалению, наша страна не сделала выводы за 2020 год и подобные программы не внедряет.

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