Энергетики просят умеренно пользоваться электроэнергией, чтобы встретить Рождество со светом

Новогодние праздники удалось обеспечить украинцев светом без отключений, благодаря существенному уменьшению потребления электроэнергии промышленностью и теплой погоде. Впереди Рождество и энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизационные отключения происходили как можно меньше и в определенные графиком промежутки. Однако в Украине ожидается ухудшение погодных условий и существенное похолодание. Поэтому может увеличиться потребление электроэнергии.

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Ведь для того чтобы поддержать комфортную температуру в своих домах - потребители могут включать отопительные приборы и мощную бытовую технику одновременно. Это увеличивает нагрузку на электросети, что может привести к авариям и отключениям электроэнергии.

Энергетики просят максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме. После того как появился свет по графику, электроприборы нужно включать поочередно. Это поможет избежать аварий из-за перегрузки электросетей и сохранить свет в вашем и соседних домах.

Со своей стороны энергетики страны делают все возможное, чтобы максимально оперативно устранять любые повреждения на электросетях, так как можно быстрее возвращать свет в дома украинцев.

Ранее сообщалось, что в предновогоднюю неделю и новогодние праздники энергетики возобновили электроснабжение для 128 тысяч семей, оставшихся без света из-за обстрелов в Киеве, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.