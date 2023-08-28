Энергетики ДТЭК возобновили поставки света для 69 тысяч семей Донбасса и Днепропетровщины

В течение прошлой недели с 21 по 27 августа энергетики ДТЭК вернули свет 69 тысячам семей в 60 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

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Об этом сообщили в компании.

Значительные повреждения получила на прошлой неделе Днепропетровщина. Многочисленные атаки врага оставляли без света десятки тысяч человек. Энергетики ДТЭК Днепровские электросети за неделю вернули свет 53 тысячам семей, несмотря на регулярные обстрелы.

Донетчина остается наиболее активной зоной боевых действий Украины. Ежедневно из-за обстрелов повреждаются электромереди и подстанции, обеспечивающие светом остающихся в области. Наши специалисты возобновляют поставки света, как только это становится возможным. За прошедшую неделю возобновили работу электросетей для почти 16 тысяч семей.

"Первоочередная задача наших специалистов - максимально насколько это возможно в условиях повышенных рисков обеспечивать светом украинцев. С начала полномасштабной войны мы вернули свет уже 8,6 млн семей Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины, Донбасса и города Киева. В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, мы возвращали свет уже десятки раз", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Специалисты операторов систем распределения ДТЭК Сети восстанавливают сети, разрушенные врагом, только получают разрешение от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в День независимости Украины из-за российских обстрелов одна из электростанций ДТЭК прекратила производство электроэнергии. Оборудование ТЭС было серьезно повреждено.