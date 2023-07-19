Энергетики ДТЭК вернули свет на Одесщине после вражеской атаки

В течение 19 июля энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 3 тысяч семей в Одесской области, которые были обесточены из-за ракетной атаки.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Ночью против 19 июля Одесщина получила массированный обстрел со стороны врага. Повреждения получили объекты электросетей. В течение дня специалисты компании возобновили электроснабжение для 2894 семей в области, оставшихся без света из-за обстрелов. Сейчас все клиенты со светом", – говорится в нем.

Отмечается, что энергетики ДТЭК приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.