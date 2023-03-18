Энергетики ДТЭК вернули свет еще более 11 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях

17 марта энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 25 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей. Снова со светом более 11 тыс. семей регионов, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии.

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Об этом сообщают в ДТЭК. В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Оккупанты продолжают наносить удары по мирным городам и селам. В том числе разрушения испытывает инфраструктура электросетей региона. Особенно тяжелая ситуация на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

"Несмотря на постоянную опасность, специалисты ДТЭК Донецкие электросети 17 марта вернули электроснабжение в 24 населенных пункта. Снова со светом 9 543 семьи Донецкой области", – отметили в компании.

Под постоянными обстрелами российских оккупантов находится также Днепропетровщина. В течение 18 марта силами специалистов ДТЭК Днепровские электросети свет вернули 1 964 семьям одного населенного пункта, который регулярно страдает от ударов врага.

Напомним, что в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тыс. семей в 362 населенных пунктах, оставшимся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.