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Энергетики ДТЭК вернули свет для более 15 тысяч семей одесситов после ночной вражеской атаки
За последние сутки энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 15 тысяч семей Одессы, которые были обесточены из-за последнего обстрела.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.
Отмечается, что по состоянию на вечер 4 марта энергетики вернули свет более чем в 15 тысяч домов, где это было возможно.
В то же время часть потребителей пока без электроэнергии из-за значительных разрушений.
Энергетики просят одесситов о поддержке и понимании. Работы длятся круглосуточно.
Напомним, вечером 3 марта Россия атаковала объект ДТЭК в Одесской области, из-за чего в городе возникли проблемы с электроснабжением.