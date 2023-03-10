Энергетики ДТЭК вернули свет для 28 тысяч семей Днепропетровщины и Донбасса

После российской атаки энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 28 тысяч семей в 9 населенных пунктах Донетчины и Днепропетровщины, пострадавших из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"По альтернативным схемам специалисты ДТЭК Днепровские электросети возвращают свет всем жителям, пока будут продолжаться ремонты на электрообъектах НЭК Укрэнерго. К утру 10 марта уже заживили более 19 тысяч семей. Без электричества остается 2178 домов. Энергетики ДТЭК и НЭК Укрэнерго делают все для того , чтобы как можно скорее у людей появился свет. Работы планируется завершить в течение следующих 3 часов", - отметили в компании.

Кроме того, удалось вернуть свет более 9 тысяч семьи в 8 населенных пунктах Донецкой области. В Донецкой области пока без света 110 населенных пунктах, где энергетики пока не имеют доступа к проведению работ из-за боевых действий. Напомним, что в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.