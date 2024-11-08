Энергетики ДТЭК вернули свет 90 тыс. семей Днепровщины после обстрелов

В Днепропетровской области энергетики ДТЭК вернули свет после сегодняшней вражеской атаки. В результате восстановительных работ электроснабжение вернули всем оставшимся без электроэнергии потребителям.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Днем, 8 ноября, после вражеских обстрелов, были полностью или частично обесточены 9 населенных пунктов Днепровщины.

В том числе – города Никополь и Марганец. Без света осталось около 90 тысяч семей.

В ДТЭК сообщили, что энергетики приступили к возобновлению электроснабжения в пострадавших районах, как только разрешила ситуация с безопасностью.

Через несколько часов они вернули свет во все обесточенные дома.

Ранее в Киевской области энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет всем людям, которые были без электроэнергии в результате недавней российской атаки.