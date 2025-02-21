Энергетики ДТЭК вернули электричество жителям Киевщины после атаки дронами

За двое суток энергетики ДТЭК вернули свет жителям Киевской области, чьи дома были обесточены из-за атаки дронами.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

В компании рассказали, что 20 и 21 февраля из-за атаки дронов в Киевской области были повреждены три линии электропередачи.

"В течение 20 и 21 февраля после атаки дронов в Киевской области специалисты ДТЭК Киевские региональные электросети отремонтировали три поврежденные линии электропередачи и вернули свет в доме почти тысячи семей", – говорится в нем.

Отмечается, что все жители области со светом.

Напомним, недавно на Днепропетровщине погиб энергетик ДТЭК в результате повторного обстрела России во время возобновления электросети.