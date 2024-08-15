'Энергетики делают невероятные вещи': Усик поблагодарил ДТЭК за тяжелую работу по возобновлению энергообъектов

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик вместе с энергетиками ДТЭК посетил энергетические объекты Киевщины, восстановленные после полного разрушения во время оккупации.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Спасибо лично каждому энергетику. От себя и своих близких, которые во время полномасштабного вторжения, как и миллионы украинцев, почувствовали, что такое отсутствие электричества. Энергетики сегодня производят невероятные вещи, восстанавливая поврежденные и разрушенные объекты. Это настоящее сражение за свет", – сказал Усик.

Отмечается, что он встретился с энергетиками ДТЭК и посетил с ними энергетические объекты Киевщины, восстановленные после полного разрушения во время оккупации в начале полномасштабного вторжения.

Сейчас враг продолжает целенаправленно разрушать объекты энергосистемы, но, несмотря на это, энергетики продолжают круглосуточно восстанавливать разрушенные объекты и готовят их к работе зимой.

"Я хочу привлечь внимание мирового сообщества к разрушениям нашей энергосистемы из-за обстрелов, а также необходимости восстановления. Ведь без света сегодня невозможно вести нормальную повседневную жизнь – есть, пить, подзаряжать технику", – подчеркнул Усик.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова и Александр Усик запустили совместную кампанию "Битва за свет". Она стартовала накануне боя Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Цель: привлечь внимание мира к критическому положению украинской энергосистемы через российские ракетные атаки, а также привлечь дополнительную помощь международных партнеров по ее защите и восстановлению.