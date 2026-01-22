'Энергетический террор России нужно остановить', – гендиректор ДТЭК Тимченко для CNBC

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призвал мир способствовать остановке энергетического террора России в Украине.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.

В частности гендиректор ДТЭК рассказал, что Россия не имеет значительных успехов на линии фронта, поэтому оккупанты усилили энергетический террор и прицельно бьют по энергосистеме.

В качестве примера городов, страдающих от энергетического террора Тимченко рассказал о Киеве, Одессе и Днепре, где люди могут оставаться без света по 20 часов в сутки, а отопление в некоторых домах может отсутствовать неделями при температуре на улице -15-20 градусов.

"Весь мир не может просто молча наблюдать за тем, что происходит в Украине зимой, когда люди замерзают в своих домах, и никак не реагировать на это. Трудно поверить, что весь мир не может объединиться против одного человека, одной страны, чтобы остановить этот террор внутри Европы", – подчеркнул Тимченко.

Глава ДТЭК подытожил, что обеспечение надежной защиты критической инфраструктуры будет играть решающую роль в обеспечении энергетической безопасности.

Ранее Тимченко заявлял, что в условиях беспрецедентных атак РФ на украинскую энергетику сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности.