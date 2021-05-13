Чем опасны сахарозаменители и какие лучше выбрать: эндокринолог дала ответ

Сахарозаменители взаимодействуют с рецепторами, отвечающими за сладкий вкус, и поддерживают такую же зависимость от сладкого, как и сахар.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева. Кроме того, стимулируя рецепторы сладкого в желудке сахарозаменители увеличивают производство грелина – гормона голода и усиливают аппетит.

"При воздействии СЗ на рецепторы клеток поджелудочной железы выделяется инсулин, точно также, как и на сахар, усугубляя состояние инсулинорезистентности", – отметила Григорьева.

часть из них из них усугубляют СИБР и СИГР,

увеличивают риск ИР и СД 2 типа,

повышают частоту нейродегенеративных заболеваний,

полиолы (ксилит, сорбит, эритрит) могут вызвать диарею и противопоказаны при желчнокаменной болезни, так как усиливают желчеотток,

нарушают синтез дофамина и серотонина,

провоцируют аллергические реакции.

"По мне, так лучше иногда позволять себе кусочек тортика, чем обманываться сахзамами", – подытожила эндокринолог.

По словам медика, на тот период, когда человек не просто хочет перейти на sugar free, а пытается разобраться в тяге к сладкому – психологическая это причина или биохимическая. Но без иллюзий и зная о негативных последствиях сахарозаменителей.

"Какие сахарозаменители я рекомендую? Никакие! Здоровый человек может себе позволить углеводы из ягод, овощей, зелени, орехов, фруктов и безглютеновых злаков. До 100-130 г в сутки в пересчете на углеводы вполне допустимо", – рассказала Григорьева.

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