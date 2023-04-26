Ему навсегда останется 29: в боях в Донецкой области погиб защитник из Ривненщины. Фото

В боях с российскими оккупантами на востоке нашей страны погиб Андрей Мизера из города Острог Ривненской области. Мужчина получил несовместимую с жизнью минно-взрывную травму.

Видео дня

Герой погиб вблизи населенного пункта Павловка Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками. Об этом в Facebook сообщает городской совета Острога (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жизнь военнослужащего оборвалась 17 апреля. Защитнику Украины было 29 лет.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Пусть память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил. Вечная память и вечная Слава Героям Украины! Герои не умирают", – говорится в сообщении городского совета.

Напомним, защищая Украину на поле боя с оружием в руках, погиб воин ВСУ Иван Питчук с Прикарпатья. Он служил в третьем танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Ранее сообщалось, что в селе Григоровка Одесской области похоронили военнослужащего Ярослава Карпика. Герой, который увлекался историческими реконструкциями, погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Харьковской области простились с воином Владимиром Чаплыгой. Он погиб, спасая раненых побратимов. Защитник попал под удар вражеского дрона.

– Защищая Украину, в бою с оккупантами в Донецкой области пал воин 63 отдельной механизированной бригады Василий Гукало. В свое время уроженец Львовщины защищал родную землю на Донбассе, после начала полномасштабной войны снова вернулся на фронт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!