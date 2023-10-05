Ему навсегда будет 28: в боях возле Работино погиб замкомандира роты с Хмельнитчины. Фото

Защищая Украину от российского агрессора на юге, в боях погиб капитан ВСУ Дмитрий Денисюк. Он был заместителем командира мехроты одного из батальонов 47-й ОМБр "Магура".

Воину родом из Хмельнитчины навеки осталось 28 лет. О потере сообщила Крупецкая сельская территориальная громада в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Он отстаивал свободу собственного государства. Но, к сожалению, не вернулся живым с поля боя российско-украинской войны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что житель села Крупец Денисюк Дмитрий Викторович, 1995 года рождения, занимал несколько должностей в двух военных формированиях.

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Он был заместителем командира механизированной роты механизированного батальона воинской части А4699 (47-я отдельная механизированная бригада "Магура"). Кроме этого, начальником службы пожарной безопасности в/ч А2678 (124-й объединенный центр обеспечения, Львов).

Погиб капитан Денисюк 27 сентября во время выполнения боевого задания возле села Работино на Запорожском направлении.

В громаде выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя, светлое воспоминание о котором навсегда останется в сердцах земляков.

В эту пятницу, 6 октября, жителей села Крупец попросили достойно встретить возвращение мужественного защитника домой "на щите" и, с государственной символикой и цветами, провести в последний земной путь.

Церемония прощания состоится у родного дома Героя и на площади возле сельского дома культуры. Свой последний покой воин найдет на Крупецком кладбище. На территории громады 5,6 и 7 октября объявили траурные дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с врагом героически погиб музыкант, пластун и активист Андрей Чепиль с Ивано-Франковской области. Он воевал в составе 47-й ОМБр "Магура" на Запорожском направлении.

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