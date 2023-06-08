Ему навсегда будет 25: в боях за Украину погиб защитник со Львовщины. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб воин ВСУ Сергей Петрикив с Подберезовской громады Львовской области. Защитнику Украины было и теперь навсегда останется 25 лет.

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О потере несколько дней назад сообщили на Facebook-странице громады. Провели Героя в последнюю земную дорогу 6 июня, в сети друзья поделились трогательными кадрами о нем (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Грустная весть всколыхнула нашу громаду. Навеки Герой Сергей Петрикив отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины, за каждого и каждую из нас. Ему было всего 25. Теперь он с небесным войском будет молить о нашей победе", – говорится в сообщении.

В громаде выразили искренние соболезнования родным и близким воина. С молодым защитником Сергеем Петрикивом попрощались 6 июня в селе Верхняя Белка.

Позже Максим Бенько со Львова опубликовал на своей странице в Facebook памятное видео, в котором соединил кадры из жизни Сергея Петрикива до войны. На них молодой человек всегда улыбается. Друг отметил, что таким он и был – во всем находил позитив.

"Никто никогда не должен быть забыт. Человек, который всегда находил позитив в тех вещах и ситуациях, которые происходили вокруг. Справедливость – это то, чем жил он", – подчеркнул Максим.

Он добавил, что Сергей пошел отстаивать свободу Украины и защищать нашу землю на фронте с самого начала полномасштабной войны. На вопрос, нужно ли ему что-то, сделать ли сбор средств для помощи, Сергей отвечал: "Все есть", "Не нужно".

"Жить в окопе, не иметь возможности приехать домой, и быть всегда на позитиве… Человек, который имел свои планы на жизнь, но в один момент это все остановилось. Но никто никогда не должен быть забыт. Так это и будет! Сергей Петрикив. Вечная память Герою!" – подчеркнул друг погибшего защитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с врагом на Авдеевском направлении погиб 23-летний воин ВСУ Александр Панов. Герой был родом с Запорожской области, у него остались жена и маленькая дочь.

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