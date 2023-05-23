'Спас не одну жизнь на передовой': на войне погиб известный львовский медик Александр Ирклиенко. Фото

На фронте погиб военный медик, старший лейтенант медицинской службы Александр Ирклиенко. Он был известным во Львовской области врачом-онкологом.

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Об этом сообщила Стрыйская районная государственная администрация. Герой спас не одну жизнь наших защитников, часто рискуя своей собственной. Его же жизнь оборвалась 19 мая.

Родился Александр Иванович Ирклиенко в 1976 году в городе Лубны Полтавской области.

Учился в местном медицинском училище, позже поступил во Львовский национальный университет им. Даниила Галицкого.

Работал в Стрыйской центральной районной больнице в должности врача-онколога, позже заведовал урологическим отделением.

Вместе с женой и дочерью некоторое время проживал в селе Подгородцы Сколевского района.

С 2018 года работал врачом урологом в Киеве.

В первый же день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля 2022 года, Александр Ирклиенко пошел добровольцем в военкомат, чтобы бороться с оккупантами.

Сначала являлся врачом в воинской части, а позже начальником медицинской службы.

С января по март 2023 находился на "нулевой" позиции в зоне активных боевых действий.

Многие украинские защитники обязаны ему спасенной жизнью. Был храбрым человеком, часто лично отправлялся в самые горячие точки, чтобы спасти раненых. Рискуя своей жизнью, помогал защитникам.

"Его помнят чрезвычайно жизнелюбивым, активным, непоседливым. Увлекался футболом и шахматами. Врач по специальности и призванию Александр Иванович посвятил свою жизнь служению людям, всегда спешил на помощь тем, кто в этом нуждался", – говорится в сообщении Лубенского горсовета.

Умер Александр Ирклиенко 19 мая в 46-летнем возрасте. Героя проведут в последний путь во вторник, 23 мая, в его родном городе Лубны.

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