newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"Спас не одну жизнь на передовой": на войне погиб известный львовский медик Александр Ирклиенко. Фото

Надежда Данищук
Общество
2 минуты
8,7 т.
'Спас не одну жизнь на передовой': на войне погиб известный львовский медик Александр Ирклиенко. Фото

На фронте погиб военный медик, старший лейтенант медицинской службы Александр Ирклиенко. Он был известным во Львовской области врачом-онкологом.

Видео дня

Об этом сообщила Стрыйская районная государственная администрация. Герой спас не одну жизнь наших защитников, часто рискуя своей собственной. Его же жизнь оборвалась 19 мая.

"Спас не одну жизнь на передовой": на войне погиб известный львовский медик Александр Ирклиенко. Фото

Родился Александр Иванович Ирклиенко в 1976 году в городе Лубны Полтавской области.

Учился в местном медицинском училище, позже поступил во Львовский национальный университет им. Даниила Галицкого.

Работал в Стрыйской центральной районной больнице в должности врача-онколога, позже заведовал урологическим отделением.

Вместе с женой и дочерью некоторое время проживал в селе Подгородцы Сколевского района.

С 2018 года работал врачом урологом в Киеве.

В первый же день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля 2022 года, Александр Ирклиенко пошел добровольцем в военкомат, чтобы бороться с оккупантами.

Сначала являлся врачом в воинской части, а позже начальником медицинской службы.

С января по март 2023 находился на "нулевой" позиции в зоне активных боевых действий.

Многие украинские защитники обязаны ему спасенной жизнью. Был храбрым человеком, часто лично отправлялся в самые горячие точки, чтобы спасти раненых. Рискуя своей жизнью, помогал защитникам.

"Спас не одну жизнь на передовой": на войне погиб известный львовский медик Александр Ирклиенко. Фото

"Его помнят чрезвычайно жизнелюбивым, активным, непоседливым. Увлекался футболом и шахматами. Врач по специальности и призванию Александр Иванович посвятил свою жизнь служению людям, всегда спешил на помощь тем, кто в этом нуждался", – говорится в сообщении Лубенского горсовета.

Умер Александр Ирклиенко 19 мая в 46-летнем возрасте. Героя проведут в последний путь во вторник, 23 мая, в его родном городе Лубны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!