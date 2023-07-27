Ему навсегда будет 25: на Волыни простились с защитником, погибшим в боях под Бахмутом. Фото

В селе Гаразджа на Волыни 26 июля простились с погибшим на войне защитником Ярославом Федорцем. Воину было 25, его молодая жизнь оборвалась в боях за Украину, ее свободу и независимость под Бахмутом.

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О потере сообщила Подгайцевская территориальная община. На ее Facebook-странице опубликовали и фото с церемонии прощания с Героем (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что уроженец села Воротнив вступил в ряды войска только 25 марта 2023 года. Он был отдан воинской присяге на верность украинскому народу, мужественно защищал свободу и независимость Родины.

"Солдат Ярослав Федорец, мужественно исполнивший военную обязанность, погиб в бою 22 июля 2023 года вблизи населенного пункта Клищеевка Бахмутского района Донецкой области. Молодую жизнь 25-летнего Героя унесла жестокая война", – сообщили на днях землякам защитника.

А в среду жители нескольких сел Подгайцевской громады живым коридором встречали возвращение Героя "на щите". Они устилали цветами последний путь воина к родному дому в селе Гаразджа, где он проживал и учился в школе.

Односельчане, побратимы, друзья и родные Ярослава не могли сдержать слез и тоски от такой невосполнимой и тяжелой потери.

"В ряды небесного легионы стал светлый, молодой, исполненный желания к жизни в свободной, независимой Украине защитник. И нет таких слов, которые смогли бы залечить болезненную рану потери в сердцах самых родных людей – родителей, бабушки Ярослава", – говорится в сообщении.

Чин похорон воина священнослужители провели в местном Храме Успения Пресвятой Богородицы. Со всеми военными почестями похоронили защитника на сельском кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля в городе Костополь на Ривненщине простились с 23-летним воином Назаром Вознюком. Герой погиб на фронте в Донецкой области – получил несовместимую с жизнью взрывную травму.

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