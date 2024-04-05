Елена Кондратюк на открытии УЖК в Полтаве: женщины должны получить доступ к принятию решений

Женщины должны иметь паритетное с мужчинами право на принятие решений, право на самореализацию, право на участие в восстановлении страны после победы.

Об этом заявила вицеспикер Верховной Рады Украины, соучредительница "Украинского Женского Конгресса" Елена Кондратюк, открывая специальное региональное событие Украинского Женского Конгресса в Полтаве.

"Пока мы не будем слышать, что происходит в регионах, как здесь чувствуют себя женщины во власти, в бизнесе, в общественной активности - мы не сможем формировать адекватные государственные политики в сфере гендерного равенства", - отметила Елена Кондратюк.

По ее убеждению, без активных женщин-лидеров не будет победы и будущего Украины. Именно поэтому важно, чувствуя дух сестринства, начинать подготовительную работу безотлагательно.

"Надеюсь, что сегодня у нас будет много дискуссий. И сформулируем некоторые задачи, чтобы потом выйти на определенные решения. И самое главное – эти решения потом нужно будет претворять в жизнь", – добавила вицеспикер.

Она рассказала, что региональный Конгресс под названием "Путь к восстановлению: участие женщин на местном уровне" будет сосредоточен на трех главных темах:

1. Лидерство женщин на местах. Новые вызовы для громад.

2. Новые вызовы для гражданского общества и участие женщин в жизни громад.

3. Экономическое участие женщин в восстановлении.

В мероприятии принимают участие представители и представительницы местных властей всех уровней, включая председателей ОВА, бизнеса, общественных организаций, народных депутатов, министров.

Напомним, приобщиться к просмотру регионального Конгресса "УЖК.Полтава" можно вживую на сайте womenua.today, а также на страницах УЖК в Facebook и Youtube.