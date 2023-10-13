В условиях полномасштабной войны, развязанной Россией, многие предприятия и бренды остаются связанными с Украиной, несмотря на сложности и вызовы. Издание Today обратило внимание на электронные сигареты, их бренды и компании, подвергающиеся критике в связи с нарушениями законодательства в Евросоюзе и Великобритании.

ELFBAR и LOST MARY: Контроверсии в Украине и Великобритании

Как отмечает издание, принадлежащие китайской компании бренды ELFBAR и LOST MARY оказались в центре скандала как на украинском, так и на британском рынках. В ходе расследования в Великобритании выявились серьезные нарушения, включая превышение допустимых норм содержания подакцизной жидкости и никотина в продукции. Эти нарушения, достигающие 50%, привели к резонансу в обществе, заставив супермаркеты снять продукцию с полок.

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По информации Today, необычным явлением стало увеличение продаж ELFBAR и LOST MARY на оккупированных территориях Украины, таких как Донецк и Крым, после начала войны с Россией. Китайская компания также стала спонсором отраслевых выставок в России, вызвав дополнительные вопросы по ее связям.

HQD: Лидер нелегального рынка с теневыми связями

Как говорится в публикации издания, бренд HQD и VOZOL, несмотря на отсутствие значительной популярности на легальных рынках Украины и ЕС, стал лидером в нелегальной сфере. Он использует европейские акцизные склады для хранения продукции, что свидетельствует о масштабных объемах. Today отмечает, что, несмотря на отсутствие конкретных доказательств, существует определенная связь с бывшим гражданином России Сашей Голландцем, который является ключевой фигурой в организованной контрабанде.

Саша Голландец, бывший сотрудник Федеральной таможенной службы России, использовал свой опыт для организации контрабанды товаров на протяжении десятилетий. Как пишет издание Today, в 2020 году он нашел прибыльную схему с электронными сигаретами HQD и VOZOL. Сейчас он проживает в Люксембурге и руководит этой схемой, имея при этом поддержку своей жены с украинским ИНН и недвижимостью в центре Киева.

Теневой путь "AROMA KING"

По информации Today, автором и владельцем "AROMA KING" оказался Дмитрий Шестерненко, бывший городской депутат от партии "Единая Россия ". Эта связь с путинской партией не могла не вызывать интереса, особенно ввиду его длительного пребывания в политике и его, мягко говоря, нестабильных связей с коррупцией, отмечает издание.

"В 2022 году, опасаясь возможных санкций, Шестерненко переписал свою компанию на гражданку Польши. Однако, судя по данным реестра товарных знаков ЕС, он остается бенефициаром бренда",– говорится в публикации Today.

Скандал в Ирландии и Польше

AROMA KING также оказался замешан в скандале в Ирландии, где выявлено превышение нормы никотина в их продукции, отмечает издание. Это событие привлекло Irish Independent и вызвало серьезные вопросы качества и безопасности продукции.

В Польше возбуждено уголовное дело в отношении компании AROMA KING, открывая новый главный вопрос о том, что может скрываться за этим брендом, указывает Today.

GEEK BAR, DRAGBAR, CRYSTAL: Подсанкционные связи

"Переходя к следующему бренду, GEEK BAR, DRAGBAR, CRYSTAL, мы обнаруживаем связь с компанией EVAPIFY, основанной бывшими коллегами подсанкционного российского олигарха. Эта компания становится дистрибьютором этих брендов в некоторых странах ЕС", – пишет Today.

Издание отмечает, что эти бренды также популярны в России и активными участниками отраслевых выставок. Таким образом, ситуация приобретает новые оттенки, когда "подсанкционные" бренды финансируются через дистрибьюторов, связанных с российским олигархом.

PLONQ: Бизнес с Россией на украинском рынке

Издание указывает, что бренд PLONQ отметился мероприятием на украинский рынок, несмотря на свои 100% российские корни. Вопрос вызывает тот факт, что этот бренд продолжает вести бизнес с подсанкционной компанией Роснефть, ставящей под сомнение его независимость, отмечает Today.

Спровоцированный вопрос: Что дальше?

"Расследование выявило, что даже в условиях войны некоторые бренды электронных сигарет сохраняют свою активность и продолжают нарушать законы в разных странах. Следует спросить, почему эти бренды, связанные с российскими фигурами, продолжают процветать на украинском рынке. Кампания по вытеснению таких токсичных брендов нуждается в комплексном подходе на уровне правительства, общества и самих потребителей. Расследование позволяет заглянуть за фасады благосостояния и разоблачить теневые связи, которые могут влиять на здоровье и безопасность потребителей. Для правительств и регуляторов необходимо усилить контроль и меры по предотвращению контрабанды, а также санкции в отношении компаний, допускающих нарушение законодательства", – подытожило издание Today.