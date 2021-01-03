Экзамен на знание украинского языка не будут сдавать депутаты и правоохранители, – Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что экзамен на знание украинского будет касаться, в первую очередь, тех, кто претендует на государственную службу.

Среди них министры, чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий и прокуроры. Об этом Креминь сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, также экзамен придется сдавать тем иностранцам, которые только собираются получить украинское гражданство.

Кроме того, чиновник отметил, что есть и те категории, которые не будут сдавать экзамен в 2021 году. В списке оказались депутаты и правоохранители.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь 24 канал

Креминь считает, что каждый чиновник не должен пугаться своих знаний, и, если он сдаст или не сдаст экзамен, должен сказать об этом.

"Это будет восприниматься намного лучше, чем раньше, когда "сдал" экзамен, а два слова связать не может", – добавил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Креминь призвал Конституционный Суд проявить государственную позицию при рассмотрении вопроса о конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".