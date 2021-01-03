Іспит на знання української мови не складатимуть депутати і правоохоронці, – Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що іспит на знання української стосуватиметься насамперед тих, хто претендує на державну службу.

Серед них міністри, чиновники, керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств і прокурори. Про це Кремінь повідомив в етері телеканалу "Україна 24".

За його словами, також іспит доведеться складати тим іноземцям, які тільки збираються отримати українське громадянство.

Крім того, чиновник зазначив, що є й ті категорії, які не здаватимуть іспит 2021 року. У списку опинилися депутати і правоохоронці.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь 24 канал

Кремінь вважає, що кожен чиновник не повинен лякатися своїх знань, і, якщо він складе або не складе екзамен, повинен сказати про це.

"Це буде сприйматися набагато краще, ніж раніше, коли "склав" іспит, а два слова зв'язати не може", – додав депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кремінь закликав Конституційний Суд виявити державницьку позицію під час розгляду питання про конституційність Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".