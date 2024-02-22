'Экстремист' Порошенко снова везет большой груз на восточный фронт

Петр Порошенко с волонтерами подготовил большой груз на сумму 39 миллионов гривен для 19 бригад и батальонов. Завтра, 23 февраля, Порошенко передаст военную технику на восточном фронте.

Пятый президент, которого российские власти в очередной раз признали "экстремистом" за финансирование ВСУ, потролил Кремль и показал технику, которую везет на восточный фронт. Об этом Порошенко рассказал в своем видеоотчете.

"Вы уже слышали, что россия считает меня "экстремистом" и "террористом", в частности, потому, что я помогаю Вооруженным Силам Украины в уничтожении российской армии. Что ж, признаю: помогал, помогаю и буду помогать. Снова подготовили очередной большой груз на фронт", – рассказал Порошенко, показывая технику.

"Уже завтра его получат отдельные батальоны 19 бригад, три разведбата, армейский корпус. Легендарные бригады, которые два года держали оборону Авдеевки", – сказал пятый президент.

В войска везут грузовики, стирально-душевые комплексы, большую партию FPV-дронов и "Мавиков", шины для Hummer и "Уралов".

"Эти три грузовика за моей спиной – это артиллерийские грузовики. У них есть гидроплатформа. И они легко грузят паллеты с артиллерийскими снарядами", – рассказал Порошенко.

На фронт также передают три стирально-душевых комплекса, которые производят волонтеры ОО "Дело Громад".

"На прошлой неделе мы вышли на 150 комплексов, а на этом уже будет 160. Мы не останавливаем работу", - подчеркнул Порошенко.

"Эта неделя, когда исполняется десять лет Революции Достоинства и событиям на Майдане, Небесной Сотни, десять лет с начала войны между Россией и Украиной и два года с даты полномасштабного вторжения. Тогда в феврале мы взяли оружие в руки, построили блокпосты и вступили к бою с российскими войсками, полуокружившими Киев", – напомнил Порошенко.

За 2 года полномасштабного вторжения Порошенко направил в поддержку армии 4,5 миллиарда гривен. А за десять лет эта сумма превысила 8 миллиардов.

"Более сотни бригад получают от нас очень нужную технику, электронику, дроны и все, что позволяет повышать эффективность действий и уничтожать орков", – говорит пятый президент.