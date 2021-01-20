Эксперты рассказали, как не заразиться коронавирусом в такси или любом другом автомобиле, если вам приходится ехать с незнакомыми людьми.

Об этом пишет Daily Mail. По мнению инженера-механика, профессора Кэтрин Ноукс, для этого нужно открывать окна для вентиляции, сидеть по диагонали от водителя и дезинфицировать места частых касаний, к примеру, дверные ручки.

Без проветривания концентрация выделяемых при дыхании и разговоре микроскопических частиц, которые могут переносить коронавирус, достигает опасного уровня всего за 15 минут, уточнила эксперт.

Наиболее эффективный способ обеспечить соответствующую вентиляцию и снизить риск передачи инфекции, если пассажир или водитель инфицированы, – открыть всех четыре окна в салоне.

Однако если это невозможно, например, в холодную погоду, значительно снизить риск заражения поможет открытие всего двух окон, сказала профессор.

Для минимизации рисков лучше всего, чтобы пассажир сидел по диагонали позади водителя и открывал заднее окно со стороны водителя и окно со стороны переднего пассажира.

В этом случае воздушный поток действует как барьер между водителем и пассажиром, уточнил доктор Варгезе Матхай, физик из Массачусетского университета в Амхерсте.

По словам Ноукс, кондиционер в машине не так эффективен, как открытые окна, и, если он используется, его необходимо установить правильно – включив режим свежего воздуха.

Очень важно также дезинфицировать транспортное средство после каждой поездки, уверены эксперты. Это нужно, поскольку такси содержат множество точек соприкосновения, где может задерживаться коронавирус.

Во время поездки пассажиры должны иметь антисептики и не стесняться их использовать. Сев в такси, лучше продезинфицировать ручку двери, пряжку и застежку ремня безопасности антивирусными средствами.

Чтобы уменьшить количество контактов, рекомендуется оплачивать поездку заранее или использовать бесконтактную оплату в автомобиле вместо передачи наличных.

Хорошей защитой в транспортном средстве также является ношение медицинской маски. Однако Ноукс посоветовала все же максимально избегать совместных автомобильных поездок с кем-то, кто находится за пределами вашего домашнего круга.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, как долго зараженные коронавирусом частицы "живут" внутри лифта.

Чтобы избежать опасности заражения, эксперты из Амстердамского университета рекомендовали как можно дольше оставлять двери лифта открытыми, избегать разговоров и кашля в лифтах и носить подходящую маску для лица.