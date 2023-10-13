Эксклюзивный подарок от десантников: Порошенко показал точный выстрел по армии РФ и тубус с 'бавовной'. Фото и видео

Петр Порошенко в соцсетях обнародовал видео, снятое десантниками 79-й бригады. После точного выстрела по технике россиян военные оформили тубус "бавовной" над горящим кремлем и крымским мостом и подарили его пятому президенту.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Ребята и девушки из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады поделились историей, как жгли российскую технику на позициях. Выстрел был сделан из тубуса, который они подарили мне на день рождения. Вдобавок отправили видео и попросили подождать несколько недель перед тем, как выставлять. Уже – можно", – отмечает Порошенко.

Видео дня

Пятый президент искренне благодарит за столь ценный подарок.

"Видео пересмотрел уже несколько раз. Круто горит. Эффектное и эффективное уничтожение российской нечисти – это о нашей родной 79-й. Вместе победим!", – убежден Петр Порошенко.