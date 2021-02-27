Экс-разведчик объяснил активизацию снайперов на Донбассе

Украинские военные не могут проводить активную разведку на территории оккупированного Донбасса и пользоваться беспилотниками, что позволило активизироваться снайперам.

Об этом OBOZREVATEL сказал бывший разведчик Андрей Рымарук. По его словам, это произошло из-за прекращения огня с достаточно жесткими мерами по сдерживанию разведывательной деятельности со стороны украинской армии.

"Нам нельзя активно проводить разведку и наблюдать за врагом с помощью беспилотников. Это позволило террористам укрепить и обустроить невидимые для нас позиции, откуда снайперы открывают огонь", – уточнил Рымарук.

По его словам, как "результат" только за февраль – трое погибших украинских воины, много раненых из-за снайперских обстрелов было в январе. Всего по состоянию на вторник, 23 февраля, по украинским позициям зафиксировано 129 обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска обстреляли мирное население на Донбассе, в результате чего погиб один человек.