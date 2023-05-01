Экс-нардепу от ОПЗЖ Волошину грозит 15 лет тюрьмы: работал в РФ и пытался дискредитировать Украину

Скандально известному бывшему нардепу из запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину грозит 15 лет тюрьмы. Он работал на РФ и пытался дискредитировать Украину.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. СБУ вместе с ГБР установила, что Волошин в течение 2020-2021 годов активно способствовал высшему военно-политическому руководству России в проведении масштабной подрывной деятельности против Украины.

Он целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинцев в интересах страны-агрессора. Экс-нардеп также публично распространял кремлевские нарративы по общественно-политической ситуации в Украине, в частности, пытался дискредитировать Украину на международной арене.

Кроме того, Волошин публично оправдывал создание и деятельность террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Вместе с этим правоохранители задокументировали факт причинения им умышленных телесных повреждений другому гражданину.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт против Волошина по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 125 (нанесение умышленного легкого телесного повреждения).

Накануне широкомасштабного вторжения РФ фигурант сбежал из Украины в Россию, где скрывается от правосудия. Поэтому прокуроры будут ходатайствовать о специальном судебном разбирательстве для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, в феврале в Верховной Раде избавили мандатов трех народных депутатов от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Речь идет о Наталии Королевской, ее муже Юрии Солоде и однопартийце Олеге Волошине.

Ранее американское Министерство финансов ввело санкции против четырех украинцев – нардепа ОПЗЖ, которого в Украине подозревают в госизмене, Тараса Козака, нардепа той же партии Олега Волошина, эксчлена сбежавшего в Москву Партии регионов Владимира Олейника и эксвицеспикера Владимира Сивковича, который также РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!