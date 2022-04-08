Экс-нардеп Михаил Добкин стал диаконом УПЦ МП. Фото

Бывший нардеп от "Партии регионов" и проигравший кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин внезапно стал послушником Украинской православной церкви Московского патриархата. Синод даже доверил ему довольно высокий в храмовой иерархии статус: отныне Добкин – диакон.

О неожиданном повороте в судьбе эпатажного деятеля рассказал священник ПЦУ Иван Сидор на своем Facebook. По словам клирика, подобное назначение представляет собой ничто иное, как издевательство над Церковью.

"Московский Патриархат в Украине пополнился еще одним "святым". Во время жестокой войны России против Украины. Господи, за что??? Когда "отец Михаил" будет читать Апостол, главное, чтобы не сказал, что текст "немного по-дебильному написан", – с горькой усмешкой констатирует духовник.

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В социальных сетях эту новость восприняли с иронией, усмешкой и просто издевками. Одиозный политик, который регулярно посещал ток-шоу с пророссийскими нарративами, придумал весьма оригинальный способ "откосить" от повестки когда уважаемая им Россия пришла.

"Ну какая церковь, такие и диаконы. Бутафория";

"Точно говоря, какая церковь, такой и поп";

"Какая-то круговерть! Раньше священников брали в агенты спецслужб, а теперь агенты идут в священники!", – такие комментарии пишут украинцы под публикацией у Сидора.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Раду подан законопроект, который предусматривает запрет деятельности УПЦ МП на территории Украины. Причиной для такой инициативы стали многолетние "промывания мозгов" прихожан сотрудниками ФСБ в рясах.