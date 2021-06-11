Экс-депутат Черновицкой области застрелился из охотничьего ружья
В Черновицкой области бывший депутат областного совета совершил самоубийство, выстрелив себе в лицо из охотничьего ружья. Согласно информации украинских СМИ, погибший – 67-летний Михаил Петрик.
Об этом сообщил портал "Молодой буковинец". В полиции подтвердили, что самоубийство было совершено из ружья, которое зарегистрировано на имя экс-депутата.
Роковое решение мужчина принял на берегу реки Путила, где он и был обнаружен с простреленной головой. По факту произошедшего открыто уголовное производство ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "самоубийство").
Как рассказали соседи Петрика, в последние годы он серьезно болел. Именно это могло стать причиной для такого решения бывшего депутата.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в апреле 2021 года самоубийством покончил жизнь капитан английского футбольного клуба "Йовил Таун" Ли Коллинз. Полиция рассказала, что он повесился в своем номере в отеле.
За несколько дней до этого стало известно о суициде олимпийского чемпиона Марка Павелича. Сначала следствие подозревало насильственное убийство спортсмена, но поздней суд выяснил, что он страдал серьезными психическими проблемами, что и стало причиной, чтоб наложить на себя руки.