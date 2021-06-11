Экс-депутат Черновицкой области застрелился из охотничьего ружья

В Черновицкой области бывший депутат областного совета совершил самоубийство, выстрелив себе в лицо из охотничьего ружья. Согласно информации украинских СМИ, погибший – 67-летний Михаил Петрик.

Об этом сообщил портал "Молодой буковинец". В полиции подтвердили, что самоубийство было совершено из ружья, которое зарегистрировано на имя экс-депутата.

Роковое решение мужчина принял на берегу реки Путила, где он и был обнаружен с простреленной головой. По факту произошедшего открыто уголовное производство ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "самоубийство").

Как рассказали соседи Петрика, в последние годы он серьезно болел. Именно это могло стать причиной для такого решения бывшего депутата.

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