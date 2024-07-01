Экоцид продолжается: в оккупированном Мариуполе выносит на берег мертвых дельфинов. Фото

В оккупированном Мариуполе на берег выносит мертвых дельфинов. Причиной гибели морских млекопитающих стало уничтожение природной экосистемы Азовского моря российскими оккупантами.

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Об этом 1 июля рассказал советник мэра Маруполя Петр Андрющенко. "В Мариуполе снова выносит на берег мертвых дельфинов", – написал он в своем Telegram-канале и опубликовал фото погибших животных.

По словам Андрющенко, захватчики уничтожают природную экосистему Азовского моря и рек.

В частности, море загрязняется из-за канализационных стоков.

А река Кальчик, протекающая в Пологовском районе Запорожской области и Мариупольском районе Донбасса, обмелела и может вообще пересохнуть.

Поэтому в море и происходит мор рыбы.

"Уже неоднократно жители города фиксировали погибших морских млекопитающих. Но оккупанты продолжают бездействовать", – рассказал советник мэра.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня в горсовете Мариуполя забили тревогу из-за экологической ситуации в захваченном войсками РФ городе. Центр Мариуполя из-за халатности захватчиков заливает канализационными отходами, которые попадают в городские реки и Азовское море. Из-за этого оккупанты запретили людям купание в водоемах.

Ранее Петр Андрющенко предупреждал, что РФ планирует построить в Мариуполе военно-логистическую базу. Локацией выбрана станция Мариуполь-Сортировочная, в частности краденые земли мариупольцев.

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