Під час Міжнародної науково-практичної конференції "Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу" в НУБІП презентував свою доповідь на тему "Екологічні пріоритети державної політики України в умовах воєнного стану".

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Навів дані збитків, завданих довкіллю України внаслідок збройної агресії РФ. Так у відповідності із Моніторингом, який здійснює Державна екологічна інспекція України, на 20 травня 2023 року загальна сума збитків по земельних, водних ресурсах, морським водам та атмосферному повітрю склала 1 трильйон 961 мільярд 527 мільйонів 642,778 тисячі гривень.

Ще одним прикладом екологічного злочину та мародерства військових РФ стали дані Державного агенства України з управління зоною відчуження щодо пограбування Чорнобилької АЕС в період 2022 року.

За час захоплення Чоонобильської АЕС військовими РФ було:

- знищено 61 тисячу 110 обʼєктів державного майна, зокрема 10 одиниць нерухомого;

- захоплено 2 720 одиниць рухомого майна;

- пошкоджено 429 обʼєктів державного майна, зокрема 178 одиниць нерухомого.

Загальна сума завданої шкоди дорівнює близько 660 мільйонів гривень.

Останній факт із переліку екологічних злочинів російської орди - мілітаризація військовими території Національного природного парку "Джарилгацький".

З огляду на ці та багато інших фактів злочинної діяльності РФ щодо масового знищення тваринного і рослинного світу, отруєння атмосфери, земельних та водних ресурсів нині вкрай важливо узаконення на міжнародному рівні КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за ЕКОЦИД.

Нагадаю, що 31 березня 2023 року Європейський парламент ухвалив рішення про визнання Єкоциду на рівні ЄС. Згідно зі своїм рішенням Європарламент підтримав включення Екоциду як кримінального злочину до Директиви ЄС про захист довкілля. ЕКОЦИД визначено як тяжкий злочин із урахуванням завданої шкоди довкіллю, коли вона є всеохоплюючою, довготривалою і непоправною. Тепер таку позицію повинні підтримати Європейська Рада та Європейська Комісія та відповідно країни-члени ЄС.

Україна в свою чергу мусить надати переконливі докази ЕКОЦИДУ, який вчинено РФ щодо довкілля України та узаконити у своєму національному законодавстві кримінальну відповідальність за нього.

Така спільна діяльність дозволить розширити звинувачення країні-терористу військового злочинця Путіна у Міжнародному кримінальному суді.

Отож, робота по узаконення кримінальної відповідальності за ЕКОЦИД у Європейськомута українському законодавстві дозволить належним чином покарати російських варварів і мародерів 21 століття.