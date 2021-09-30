Экотематика используется не для борьбы с коррупцией, а для давления на промышленные предприятия, – политолог

В зависимости от регионов основные источники негативного воздействия на окружающую среду могут отличаться. В частности, в Киеве безусловным лидером по загрязнению воздуха является автомобильный транспорт, прежде всего пресловутые "евробляхи".

Об этом сообщил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, говорится в сюжете "5 канала".

"Киев, к сожалению, входит в десятку и пятерку... Лидером является в мировом масштабе загрязнения воздуха, поэтому это главная проблема", – отметил он.

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"В Киеве основной вклад в состояние атмосферы делает не работа каких-то предприятий, отраслей. Это все-таки автомобильный транспорт, который с каждым годом становится все больше", – добавляет Валентин Щербина, вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины.

Специалисты также констатируют, что экотематика чаще используется не для борьбы с коррупционными схемами (например, завоз и эксплуатация "евроблях"), а для давления на промышленные предприятия.

"То, что касается крупных предприятий, можно шантажировать из-за экологической проблематики, из которых можно получать какие-то взятки, условно говоря, – так, это фокус внимания. А там это касается крупных масштабных теневых процессов или бизнесов – то там в эти вещи никто пытается не лезть на эти вещи никто старается не обращать внимания", – жалуется Бортник.