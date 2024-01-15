Экопроект АТБ: утилизировано уже более 311 тонн использованных батареек

Жестокая война, продолжающаяся почти два года в Украине, не изменила сознательного отношения граждан к собственной стране, родной земле, экологии и, соответственно, здоровью будущих поколений. Это в очередной раз доказывают экологические инициативы, которые реализует патриотический бизнес и активно поддерживает общество.

Одним из наглядных подтверждений тому популярный проект "АТБ" по переработке опасных для окружающей среды использованных элементов питания - "Утилизируй сегодня для чистого завтра".

Инициатива по сбору, сортировке и переработке использованных батареек профильными европейскими предприятиями уже несколько лет реализуется "АТБ" в партнерстве с Duracell, SavService, PromoService и постоянно набирает обороты.

Согласно обновленным данным компании в прошлом непростом году плановый объем экспорта был даже перевыполнен на 51 тонну. В преддверии новогодних праздников, несмотря на сложности, вызванные действиями протестующих на украинско-польской границе, на известное польское предприятие BatEKO прибыли 14-я и 15-я фуры батареек, собранных в дискаунтерах "АТБ". Общий вес отправленных на переработку элементов питания в течение 2023 года при плане 160 тонн достиг отметки 211,6 тонны. По данным польских партнеров, 168 тонн этого опасного для экологии груза уже успешно утилизировано.

Сейчас "АТБ" занимает первое место по общему объему экспорта использованных батареек на переработку в страны ЕС за все годы нашей независимости. На специализированные заводы GreenWEEE (Румыния) и указанный польский BatEKO в общей сложности доставлено уже 311 тонн. Это примерно 15 миллионов использованных батареек, которые сознательные украинцы не выбросили в обычную свалку, а принесли в специальные контейнеры, расположенные в магазинах крупнейшей торговой сети страны, заботясь об окружающей среде.

В компании искренне благодарят неравнодушных граждан за доверие и совместные усилия по защите природы, а также распространение культуры сознательного отношения к опасным отходам.

Начатая "АТБ" правильная переработка/утилизация использованных элементов питания уже несколько лет позволяет не только спасать окружающую среду от вредных элементов, но и экономить ресурсы, направляя материалы на переработку, чтобы их можно было впоследствии повторно использовать.

Напомним, что компания "АТБ" одной из первых в области ритейла поддержала европейскую тенденцию по отказу от вредного пластика. В магазинах сети используют "зеленые" биоразлагаемые пакеты и инновационные пакеты из кукурузного крахмала.