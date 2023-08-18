Экоактивисты vs 'Свидовец': где наш национальный интерес?

Недавно на совещании на Закарпатье Владимир Зеленский среди прочего отметил задачи развития Закарпатского региона: "Рабочие места, новые проекты… Закарпатье может быть одним из драйверов экономического развития Украины".

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Именно новый проект горнолыжного курорта "Свидовец" может стать магнитом, который приведет в край миллиардные инвестиции, создаст десятки тысяч рабочих мест в депрессивном регионе и обеспечит ежегодные поступления от миллионов туристов из ЕС.

В конкуренции экономик зарубежных стран эффективным инструментом является калькулятор. Он позволяет просчитывать результаты действий правительств с точки зрения национальных интересов.

Недавно в споре по поводу блокирования экспорта украинского зерна через Польшу заместитель главы МИД этой страны Павел Яблонский сказал: "Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это отвечает польским национальным интересам". Никаких эмоций, жертвенности – только холодный интерес.

Но сейчас не о зерне и Польше, которой мы благодарны за поддержку, а о нашем национальном интересе развития горных общин украинских Карпат, где пшеница и рожь не растут, потому что слишком холодно. Особенно зимой, когда Карпаты засыпает снегом.

Такой снег вместе с особенностями рельефа умные европейцы научились превращать в "национальный интерес" Франции, Австрии или Швейцарии. А именно – монетизировать в миллиарды евро, обеспечивающие благосостояние, комфорт и уверенность в будущем их потомков, общины и страны в целом.

В Австрии горнолыжный туризм дает фантастические 12% ВВП страны. При соразмерной площади гор в Австрии и Украине в Австрии действуют 440 горнолыжных курортов, которые ежегодно посещают 35 млн туристов – более чем в четыре раза больше населения страны.

В этой стране работают 3300 горнолыжных подъемников и 26 тыс. км трасс. В Украине есть только "капля": пять курортов и 30 подъемников. Каждый десятый австриец работает в промышленности горнолыжного туризма. Она является основой благосостояния австрийских граждан и общин, главным источником поступления валюты и наполнения бюджета страны.

Примеру умных европейцев хотят следовать и горцы сел Ясиня, Лопухов, Усть-Черна, Черная Тиса. Они не хотят жить без надежды и в нищете "заповедной" резервации, как им предлагают щедро финансируемые европейскими "экофондами" из горнолыжных стран "зеленые" экоактивисты с украинских равнин.

Горная инфраструктура – дороги, мосты, железные дороги, клубы, школы – построена преимущественно, как по иронии, еще "при Австрии". Если не инвестировать в регион, Карпаты станут местом инфраструктурного треша. Изношенные мосты, дороги и берегоукрепления, безлюдные села с "удобствами" стандартов 17-18-го века станут реальностью.

Конечно, любители бюджетного "треш-туризма" есть и в ЕС, но их в тысячи раз меньше, чем ценителей современного горнолыжного отдыха. Реальностью в украинских Карпатах также является то, что из-за нежелания жить в бедности и безработицы 60% трудоспособных жителей Раховщины еще до войны вынуждены были выехать на заработки за границу.

Европейский опыт свидетельствует: если доля заповедной территории превышает 20%, регион заходит в зону депрессии и экономического упадка. В Раховском районе этот показатель составляет 23%, но "экоактивистам" этого мало. Они агрессивно реагируют на каждую идею горцев использовать свой главный ресурс – туристический потенциал.

"Активисты" сразу начинают антикампанию в СМИ и выходят с очередным проектом "заповедника-заказника". Причем именно в тех пределах, где местные территориальные общины стремятся развивать горнолыжный туризм. Еще раньше местные бизнесмены-пилорамщики в сотрудничестве с "экоактивистами" подали иск в суд с целью заблокировать реализацию проекта горнолыжного курорта "Свидовец". Суды продолжаются уже пятый год.

Между тем в Ясине в апреле состоялся круглый стол с участием руководителей горных общин, экспертов, региональных властей и группы ведущих отраслевых ученых, пятый год изучающих потенциальное влияние горнолыжного курорта "Свидовец" на окружающую среду.

Ученые держат прямой контакт с горными общинами и проектантами. Многие идеи ученых проектанты приняли в работу. "Экоактивисты" же приглашение к сотрудничеству проигнорировали. Горные общины призывают борцов за природу к цивилизованному диалогу, однако в ответ получают только агрессию, манипуляции и ложь.

"Мы, жители карпатских общин, – патриоты своего края. Украинские Карпаты не должны быть поставщиком миллионов кубометров кругляка за границу и сырьевым придатком для цивилизованного мира. Здесь должна развиваться туристическая индустрия".

Мы заинтересованы жить среди красоты гор, дышать свежим воздухом, пить чистую воду и беречь леса. Мы готовы заботиться об этом вместе с экоактивистами, но без лжи и манипуляций, как некоторые делают, и не ценой достойного будущего наших детей на своей земле", – пишут горцы в обращении к представителям власти, экоактивистам и СМИ.

Состоятельными и успешными являются страны с развитыми креативной экономикой, туризмом и услугами. Бесспорно, базой экономики могут быть и ресурсные отрасли – аграрное производство, полезные ископаемые, сырье и материалы, но надстройкой успеха должны быть индустрии с высокой добавленной стоимостью, в частности горнолыжный туризм.

Почему-то никто из "зеленых" ЕС не требует разрушения хотя бы части из 4 400 европейских горнолыжных курортов и рекультивации земель и лесов под ними для "заповедников". Никто не будет резать курицу, несущую золотые яйца. В то же время этот "зеленый активизм" блокирует развитие территорий, которые не успели заскочить в поезд благосостояния и комфорта.

В этой циничной борьбе за деньги (не за деревья, цветочки, жучков и ящериц Карпат, как некоторые думают) пригодились наши искренние рядовые украинские "экоактивисты". Можем предположить, что их высшие "экоруководители" лучше понимают цели и задачи движения.

Многие "зеленые" пропагандируют идею о людях современной цивилизации как о плесени на теле Земли, которую она должна смести со своей поверхности. Ведь лучшая "экология" там, где нет экономики, производства или туризма. В конце концов там, где нет и людей.

Фраза экоактивистки Софии Шутяк на круглом столе по вопросу "Свидовца" в Минэкологии в 2019 году полностью отвечает новой "религии" "зеленых": "Мы защищаем (лишь) природу, мы не защищаем людей, потому что люди обычно вредят природе".

Что здесь добавить? Мы все любим природу, но становиться чьим-то ресурсным центром – не тот компромисс, которым мы должны проявлять эту любовь. Будучи сильным государством, мы защитим не только своих жучков, тритонов и белочек, но и людей.