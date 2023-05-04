Его не дождались дочь и сын: на фронте погиб нацгвардеец из Днепропетровщины Игорь Шемет

От смертельного ранения на фронте в районе Кременной Луганской области погиб 53-летний житель Каменского на Днепропетровщине Игорь Шемет. С войны его ждали супруга, сын и дочь, но семейное счастье украинского защитника навсегда оборвалось.

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Трагическое известие сообщил глава Каменской районной администрации Олег Гапич на Facebook. Тело воина привезли в родной город, чтобы похоронить со всеми почестями.

"Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким павшего. Да поможет Господь испытать боль невосполнимой потери! Низко склоняю голову перед мужеством Воина. Вечные слава, память и уважение Герою!", – написано в некрологе.

Игорб Шемет с 1987 по 1989 год проходил срочную военную службу. В 2016 году принял участие в АТО/ООС. В марте 2022 года мобилизован в ряды Национальной гвардии Украины.

Вечная память и честь защитнику родной земли!

Как сообщал OBOZREVATEL, в битве за Бахмут погиб еще один патриот, достойный сын Украины Евгений Квасков. 44-летний защитник был одним из соучредителей Братства казацкого боевого обычая "Спас" в КМА и пошел защищать родную землю в первые же дни полномасштабного вторжения России.

В процессе обезвреживания мин в Харьковской области 3 мая погиб спасатель с Кировоградщины Виталий Дубина. Старшина службы гражданской защиты работал с коллегами на востоке с 21 марта.

27 апреля в Киеве на Байковом кладбище состоялось прощание с 43-летним Вячеславом Хохлюком, который совсем недавно женился, но война уничтожила "медовый месяц". Известно, что украинец после службы в ТрО перешел в 5-ю отдельную штурмовую бригаду, где был начальником связи батальона.

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