'Его бесстрашие поразило всех': на фронте погиб снайпер из Волыни, отца не дождались домой три дочери. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб снайпер из Волыни 48-летний Гапонюк Николай Григорьевич. Отца не дождались домой три дочери.

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Об этом сообщила глава Велимченской общины Анастасия Павлович. Николай Гапонюк был солдатом, стрелком-снайпером 1 механизированного отделения 2 механизированного взвода 3 механизированной роты механизированного батальона.

"Жена потеряла любящего мужчину, дочери заботливого отца, сгорела мать сына. Мы хорошего Человека. 21 мая 2023 года, в результате вражеских обстрелов в районе Берховского водохранилища Донецкой области погиб житель села Велимче Гапонюк Николай Григорьевич", – говорится в сообщении.

Герой встал на защиту своей страны в марте прошлого года. Гапонюк служил в отдельной танковой бригаде воинской части А7015, до конца оставался преданным присяге на верность украинскому народу.

"Николай всегда был на передовой, готов рисковать своей жизнью, чтобы защитить свою семью, собратьев и страну. Его бесстрашие и профессионализм поразили всех, кто с ним бок о бок боролся за нашу свободу и мамку Украину", – отметили в общине.

Напомним, Украина потеряла на войне с оккупационной армией России еще одного своего Героя-защитника. В бою с врагом на фронте погиб футболист и выпускник ЗНУ Евгений Дунда.

Защищая Украину от российских захватчиков, 21 мая в Купянском районе погиб Денис Садчук из Одесской области. Лишь 10 мая ему исполнилось 30 лет, дома воина ждали любимая жена и 4-летняя дочь.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в боях под Бахмутом Донецкой области погиб молодой защитник из Хмельнитчины Александр Олищук. Защитнику Украины было 29 лет.