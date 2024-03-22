Ее тексты пугали лазаренко и фирташей: умерла известная украинская журналистка Алла Еременко. Фото

Известная украинская журналистка Алла Еременко на 56 году ушла из жизни. Женщина почти 25 лет проработала в издании "Зеркало недели".

"Она первой в Украине раскрыла секреты газовых, атомных и нефтяных схем, на которых выстраивались крупнейшие коррупционные капиталы и олигархические империи. Ее тексты были обязательными для прочтения министрами, главами Нефтегазов, премьерами и президентами", – пишет Zn.ua.

Алла Еременко родилась в феврале 1968 года, окончила Киевский национальный университет им. Шевченко. С 1997 по 2020 год работала редактором отдела экономической/энергетической безопасности в "Зеркале недели", была экспертом по энергетике. Также работала специальной корреспонденткой журнала "ЭнергоБизнес". У нее остались мама, брат и племянники.

Один из последних текстов Аллы Еременко вышел в "Зеркале" в марте 2022-го. Дело в том, что женщина с начала полномасштабного вторжения стала волонтером в Красном Кресте. Она помогала спасать жителей дома престарелых в Дмитровке, что под Киевом, близ Бучи и Ирпеня.

"Ее тексты пугали лазаренков, тимошенок, бакаевых и фирташей, а ее руки кормили, меняли памперсы, поднимали с кроватей беспомощных, испуганных взрывами, брошенных стариков", - пишет "Зеркало".

Коллектив OBOZ.UA выражает искренние соболезнования родным и близким, а также коллегам Аллы Еременко.

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