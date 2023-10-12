Ее назвали "ангелом Бахмута": в ДТП погибла волонтер, возившая помощь на передовую. Фото

В дорожно-транспортном происшествии 9 октября погибла Татьяна Миллард – украинская волонтер, которая родилась в Бахмуте, но последние 14 лет жила в Великобритании. Она развозила помощь в разные населенные пункты на линии фронта в Украине, эвакуировала раненых воинов с нуля, приобщила много спонсоров к поддержке нашей страны, а также была боевым медиком.

Смерть украинки подтвердила ее подруга Иванна Воевидко в Facebook. "Она везла защитникам машину. Не верю, что я это пишу!" – сообщила она о гибели Миллард.

Воевидко назвала погибшую светлым и прекрасным человеком, а ее смерть – большой потерей для Украины и для нее лично.

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"Мы творили добро, оказывали помощь нашим защитникам в госпиталях, мирных людей эвакуировали, Таня развозила по всему фронту помощь, эвакуировала с Питером раненых защитников с нуля", – рассказала подруга.

На Instagram-странице проекта Project Konstantin, сооснователем которого была Татьяна, сообщили, что смертельная автокатастрофа произошла всего в часе езды от места назначения.

Коллеги украинки назвали ее маяком света. "Куда бы она ни пошла, она приносила свет, любовь и надежду. Дорогая наша Рысь, любимый ангел Бахмута, лесная фея и королева воинов, покойся с миром", – написали волонтеры.

Миллард работала финансистом. У нее, как отметила Воевидко, была комфортная жизнь заграницей, когда началось полномасштабное российское вторжение, но решила вернуться в родную страну в это тяжелое время.

"Она была и навсегда останется для меня как сестрой, подругой, настоящим боевым побратимом для всех защитников, для волонтеров, для журналистов. Они были всегда в самом аду, спасая жизнь ребят. Ангел в белом халате. Она имела доброе сердце, всегда для всех находила свободную минуту позвонить по телефону, написать смс и сказать доброе слово", – вспомнила знакомая погибшей.

Как писал OBOZ.UA:

– Не так давно на фронте погиб волонтер-парамедик из Дании Оскар Александер Коксвик Йоганссон. Он спасал жизнь украинцев во время российских обстрелов.

– В августе, защищая украинское государство от полномасштабного вторжения России, погиб мужественный воин и волонтер Евгений Савельев с позывным "Добрый".

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