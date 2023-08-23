Единственное условие – вышиванка: VENETO приготовил приятный сюрприз в День Независимости

Компания VENETO, которая является почти ровесницей Независимости Украины, приготовила хороший подарок украинцам к празднику. Все, кто 24 августа наденет вышиванку и посетит любой шоурум VENETO, получит дополнительную скидку – реальные 8% на абсолютно все товары компании.

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По условиям акции клиент имеет право приобрести любую продукцию компании. Эта дополнительная выгода распространяется даже на индивидуальные заказы, а также на ту мебель, матрасы и текстиль, которые уже продаются с большим дисконтом.

Акция продлится всего 1 день – День нашей Независимости. Так что не упустите уникальную возможность!

Алгоритм действия:

Найдите ближайший шоурум VENETO в своем городе: https://veneto.ua/contacts и посетите магазин, придерживаясь праздничного дресс-кода.

Акционное предложение также распространяется и на товары, приобретенные в интернет-магазине veneto.ua. Для оформления заказа позвоните по телефону 0 800 500 340. Для получения выгоды в 8%, просто пришлите селфи в вышиванке.