Легко ли поверить, что человек, который в 90 лет владеет 8,6 млрд долларов, а еще 18 млрд долларов передал своим фундациям по всему миру, в юности голодал настолько, что завидовал коту одного знакомого, потому что животное кормили сардинами? Всего добиваться самостоятельно – такая позиция характерна для MBTI-психотипа, к которому на основании прикладного психоанализа можно отнести Джорджа Сороса – ENTJ "Фельдмаршала". Независимость суждений и волевые качества – главное оружие этих "железных людей". Неважно, поступал ли кто-то так до них – они просто решают и делают.

Образ интеллектуала, который может возникнуть в воображении – размышляющего в уединении человека – это не про "Фельдмаршалов". Людей за собой он ведет буквально с детства, а острый ум обеспечивает быстроту реакции и конкретные действия.

Как говорил Джордж Сорос: "Ничто так не заставит вас сконцентрироваться, как возможная опасность. Для того, чтоб достигнуть максимального уровня ясной мысли, мне нужно вдохновение, и желательно, чтобы оно было связано с риском".

Джордж Сорос не раз поражал свидетелей отсуствием колебаний. Чего стоит только случай, когда в 1974 на теннисном корте он из телефонного звонка узнал секрет о том, что "уотергейтское дело" приведет к отставке Президента. Соперник по корту заметил лишь, как Джородж Сорос побледнел и покрылся испариной. В ту же секунду он перезвонил подчиненным и, просчитав последствия, приказал продавать абсолютно все активы на рынке японских акций. Не раздумывая, ни с кем не советуясь, не сомневаясь.

Сын "нового Робинзона"

MBTI – это Myers-Briggs Type Indicator: классификация, включающая 16 психотипов, разработанная на основе теории личности психоаналитика Карла Густава Юнга, созданной им для объяснения нормальных различий здоровых людей. На протяжении последних 70 лет MBTI активно применяют в более чем 60 странах мира. Сегодня инструмент MBTI для эффективного построения своих команд используют более 70% компаний из списка Fortune 500.

По Юнгу, различия в поведении возникают из-за врожденных тенденций людей по-разному использовать свой мозг. Люди действуют, исходя из этих тенденций, поэтому у них развиваются разные модели поведения. Психотип — основа нашей психики. Это врожденные бессознательные установки личности – ядро, которое формируется до трех лет, на образование которого не влияют ни окружающая среда, ни воспитание, ни родители, ни генетика. Психотип – наша суть и основа с набором сильных и слабых, положительных и отрицательных качеств. Его можно сравнить со скелетом, а поведение – с одеждой, надеваемой в зависимости от настроения и обстоятельств.

Придумывать и тут же действовать – этим Джордж Сорос отличался еще в детстве. В 9 лет, прочитав в газете призыв помочь жителям Финляндии, он тут же примчался в редакцию. В 10 лет, когда другие дети играли во дворе, он изготавливал самодельную газету, писал все стаьи и продавал газету отдыхающим.

Но целью были совсем не деньги, а сам процесс. Джордж Сорос гордился, что его родительская семья – не такая как все: не стремились сколотить состояние или занять видное положение в обществе. Его отец в молодости, во время войны, бежал из плена: пришлось брести через сибирскую тайгу, стать новым "робинзоном", выживающим во враждебной природе. С тех пор он, адвокат, стремился просто наслаждаться жизнью, а работать "не больше, чем требовалось". Юный Джордж вынес для себя урок: тратить время надо на то, без чего не можешь. И второй: выжить можно и в одиночку.

Возможно, это поддерживало его, когда всего лишь в 17 лет он в одиночку эмигрирует в Англию: без денег, друзей, связей. Тогда Джордж Сорос не гнушался никакой работы – был маляром, сборщиком яблок, помощником фермера, продавцом, коммивояжером, официантов. Юноша числился студентом год только для того, чтобы получать стипендию. Это говорит о его бедственном положении. Но еще больше это говорит об удивительных интеллектуальных способностях и нежелании терять время, ведь год высвободился, потому что Лондонскую школу экономики он закончил досрочно.

Неудобный характер и критическое мышление

"Фельдмаршалы" предпочитают иметь дело непосредственно с людьми, минуя все формальности, желательно – с первыми лицами. Молодой Сорос, став выпускником, написал личные письма директорам всех торговых банков Лондона с предложением рассмотреть его кандидатуру. В те времена писать письма незнакомым людям считалось нарушением этикета.

Но установленные кем-то правила, запреты и догмы – вовсе не для этого психотипа. NT – интуиция и рациональность – заставляет их лично оценивать ситуацию и делать собственные выводы. В молодости Джордж Сорос хотел стать философом. В своем трактате "Бремя сознания" он противопоставлял два типа мышления: традиционное и критическое. Первое утвержадает: "Положение вещей таково, каким оно было всегда, следовательно, оно не может быть иным". Люди, скажем, в рабовладельческом обществе признают незыблемым деление на рабов и господ. Другое дело – критическое мышление, носителем которого по праву считает себя и Джордж Сорос. "В изменяющемся мире настоящее не всегда в точности копирует прошлое… люди сталкивают­ся с бесконечным спектром возможностей". Победа за теми, кто предвидит перемены.

Темная сторона критического ума – резкость в суждениях, прямолинейность, которые окружающие могут трактовать как гневливость, склонность отстаивать свое мнение до последнего. Сложный характер будущего миллиардера – наверное, самое частое, что о нем вспоминают.

Один из друзей детства, Ференц Нагель, вспоминал, что даже совсем юный Джордж частенько дерзил старшим. "Если он во что-то верил, то защищал свою веру непоколебимо. У него был жесткий и властный характер". Эдгар Астер, лондонский партнер Сороса, говорил, что в 30-40 лет он был "умен, способен, мыслит очень четко – и очень самоуверенно. Часто высказывает ради красного словца парадоксальные суждения".

Ставка на опережение

Зато и заработать состояние ему помогло умение мыслить глобально, просчитывать наперед и действовать с опережением.

Первые доходы Джордж получил, отправившись в США и консультируя местных финансистов по европейским ценным бумагам (международный арбитраж). В 1950-е годы, когда средства связи были ненадежными, а путешествия не быстрыми, активно покупали ценные бумаги лишь в своей стране, никто не делал деньги на другом берегу океана. Но будущему миллиардеру, который лично знал бизнесменов разных стран и говорил, помимо родного венгерского, на английском, французском, немецком, итальянском языках и эсперанто, удавалось налаживать сотрудничество.

Другим финансовым прорывом было изобретение нового метода торговли: внутреннего арбитража. Речь опять об опережении: продажа по отдельности комбинированных ценных бумаг прежде, чем они официально отделены друг от друга. "Делить шкуру неубитого меведя" с "Фельдмаршалом" - дело прибыльное, ведь он точно знает, что делает.

Еще один пример – офшорный фонд, зарегистрированный на карибском острове Кюрасао. Сорос переименовал его в "Квантум" в честь открытого тогда принципа неопределенности в квантовой механике. Неопределенность – любимое понятие, но не как данность, а как вызов для пытливого ума, превращающего перемены в деньги. Игнорировать очевидное и делать ставку на неожиданное – таков был лозунг фонда.

Опережение – это и про то, , как доклад о проблемах с урожаем оборачивался покупкой акций компаний, занимающися оборудованием для ферм и обработкой зерна. И про игру на понижение, которая когда-то вообще считалась не этичной, хотя вполне законной. Например, предсказав, что рынок станы перенасыщен косметикой Джордж Сорос продал акции косметического гиганта Avon, а через два года выкупил их, причем каждая стоила на 100 долларов дешевле. Это принесло миллион долларов прибыли.

Возраст не меняет психотип. И сейчас, в 90 лет, в немногочислнных интервью Джордж Сорос утверждает все те же ценности: решительное действие и независимое мышление. "Мы не можем пассивно ждать, когда все пойдет правильно. Мы должны действовать в соответствии с нашими принципами, даже когда ситуация кажется безнадежной".

Другие известные "Фельдмаршалы"

Как расшифровать ЕNТJ? В данной аббревиатуре E означает экстравертность, N – интуицию, T – рациональность, J – рассудительность. К данному психотипу принадлежит лишь 3–5 % населения планеты. "Фельдмаршалами" были император Наполеона Бонапарт, полководец Суворов, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, писатель Бернард Шоу. Из ныне живущих известных людей – основатель компании Apple Стив Джобс, президент Франции Эммануэль Макрон, режиссер Квентин Тарантино.

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